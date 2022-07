Un timișean a plecat cioban în Sardinia și a ajuns boxer profesionist. „Aici m-am destupat la minte”

Claudiu Lăcătușu s-a angajat cioban în Sardinia, în 2006, când tocmai ieșise din adolescență. Mulgea oile „la mână” și trăia în condiții mizere.

Săptămâna trecută a obținut prima victorie în boxul profesionist într-o gală organizată în insulă. Libertatea a vorbit cu românul pe care ziarele îl numesc „luptătorul cu suflet blând”.

În urmă cu o săptămână, Claudiu Lăcătușu a luptat pentru o bursă de 1.000 de euro și a fost aplaudat la scenă deschisă de susținătorii care l-au însoțit din Cabras, orășelul în care Claudiu s-a stabilit în urmă cu mult timp. Povestea românului a ocupat spații generoase în presa din regiune.

Ziariștii au salutat victoria celui care, în prezent, lucrează 10 ore pe zi într-o fabrică de cherestea și apoi se antrenează în sala de box. „Pugilistul Taie-Lemne”, „Claudio, luptătorul cu suflet blând”, au titrat ziarele din Sardinia.

„Lăsați-mă să fac un combatiment și nu mă mai vedeți niciodată!” Pe 20 iulie, Claudiu a împlinit 35 de ani. Spune că sportul i-a oferit oportunitatea unei revelații și transformări personale spectaculoase.

„În ring mă simt altă persoană. Nu știu prea bine să explic, dar, când îmi pun mănușile în mâini, sunt altul”, a început Lăcătușu dialogul cu Libertatea.

„Un meci și nu mă mai prindeți pe aici, nu mă mai vedeți niciodată, i-am zis antrenorului. Un combatiment, atât”, și-a amintit sportivul prima întâlnire cu cel care avea să-i devină mentor.

„Stai așa, moșule, hai deocamdată trei zile la săptămână să te antrenezi, o să-ți spun eu când ești pregătit, dacă vrei să combați! Superom, atâta răbdare a avut cu mine!

Dacă două persoane au încredere una în alta, pot să mute munții. Și asta a fost. M-am dus un an la antrenamente, după care mi-a zis că-s presto să combat. Și așa am început să combat la amatori. Și de acolo am vrut mai mult, tot mai mult”, a mai spus Claudiu.

Angajez cioban mioritic la Riola Sardo Vorbește o română cu cuvinte împrumutate și adaptate din italiană. Spune că s-a bazat mai mereu pe brațele sale.

Nu făcuse prea multă școală acasă, în satul bănățean Cenad. Se antrenase de mic pentru muncă, la cărat lemne cu ștraful. Sâmbăta era zi de discotecă, singura distracție.

Foto: Facebook/Sorin Claudiu Lacatusu