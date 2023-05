Un nou atac armat șochează Serbia. 8 oameni au murit și 13 sunt răniți grav (video)

Opt persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 13 au fost rănite joi seară într-un atac armat în apropierea oraşului sârb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP şi dpa, citate de agerpres.

Suspectul în vârstă de 21 de ani a deschis focul cu o armă automată asupra unui grup de persoane dintr-un vehicul în mişcare şi a fugit, potrivit televiziunii publice RTS.

Poliţia îl caută pe suspect, a adăugat RTS. La faţa locului au fost numeroşi poliţişti şi ambulanţe, iar elicoptere survolează împrejurimile.

Atacul armat a avut loc a doua zi după masacrul comis de un elev de 13 ani, care a împuşcat opt copii şi a un adult într-o şcoală din Belgrad.

În aprilie, un sătean a împuşcat mortal 13 persoane, printre care membri ai familiei şi vecini, lângă Mladenovac, reaminteşte AFP.

The first images from mladenovac, 50 km from the capital of Serbia, Belgrade, where 8 people died and 13 people were injured, pic.twitter.com/Fw3YVxuMxu

