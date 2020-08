Un mare lanț de magazine german vrea să ajungă lider de piață în România

Frank Wagner, CEO al Lidl România, este de părere că, în 2020, dacă se menține ritmul de creștere, retailerul german va deveni lider de piață în România.

În România, primele două locuri sunt ocupate, în prezent, de Kaufland și Carrefour.

„După evoluţia din perioada martie-iulie (primele luni ale anului fiscal 2020 – n. red.) sunt încrezător că putem ajunge în 2020 numărul unu în piaţă. Urmăm trendul din anii trecuţi. Dacă lucrurile vor merge la fel în continuare, vom termina anul pe primul loc“, spune Frank Wagner.

În prezent Lidl are în România peste 270 de magazine, cu prețuri mici. Compania a intrat pe piaţă în 2011 şi după ce a cumpărat o reţea de 107 magazine s-a extins de la zero cu 15-20 de magazine noi în fiecare an.

România, țara pentru care se ”bat” retailerii străini

Toţi retailerii străini continuă expansiunea în România tocmai pentru că există o concurenţă acerbă la vârf.

În comerţul modern local există peste 3.000 de supermar­keturi, hipermarketuri, magazine de proximitate, discount şi cash & carry, cu afaceri cumulate de 68 mld. lei.

Aceste reţele mănâncă peste 60% din piaţă, restul fiind împărţit de cei 60.000-70.000 de „chioşcari“. Ponde­rea acestora scade tocmai în contex­tul în care jucătorii străini se extind puternic.

Magazinele de tip discount, cum e cazul lui Lidl au venit mai târziu pe pia­ţă, dar ele cresc mai rapid ca restul formatelor.

Ultimele luni, marcate de pande­mia de Covid-19, au determinat cli­en­ţii să vină chiar mai rar la shop­ping. Scade frecvenţa, dar creşte valoarea coşului, conform ziarulromanesc.de.