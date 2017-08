Un bănăţean produce roşii uriaşe fără să folosească substanţe chimice

O roşie de două kilograme, fără azotat sau orice alt îngrăşământ chimic! Este performanţa pe care a realizat-o Gheorghe Marcu, din localitatea timişeană Dudeştii Noi.

„Soiul ăsta de roşii îl ştiu de peste 40 de ani. Am avut şi ani excelenţi, alteori nu mi-a mers foarte grozav, dar în mod destul de frecvent am recoltat roşii de peste un kilogram, câteodată chiar de un kilogram şi jumătate. Roşia asta am urmărit-o atent şi i-am atenţionat pe toţi cei din familie ca nu cumva să o culeagă. Nu i-am dat altceva decât apă şi nu am tratat-o deloc.

Este adevărat, am în grădină un pământ fertil. Folosesc ca îngrăşământ doar compost şi găinaţ de la păsările mele. În mare parte, ceea ce producem în grădină este pentru consumul familiei, dar mai şi vindem, în cantităţi nu foarte mari. Însă prefer să am o producţie mai redusă cu 40 la sută decât în cazul în care aş administra îngrăşăminte chimice şi aş trata plantele cu diverse substanţe sintetice. La piaţă găseşti în multe locuri roşii mari şi foarte frumoase, dar sunt stropite în draci, vă garantez eu”, ne spune Gheorghe Marcu.

Desigur, metodele sale pur ecologice nu l-ar fi ajutat foarte mult dacă nu ar avea în spate o experienţă îndelungată în domeniul lucrării pământului şi, în treacăt fie spus, ne mărturiseşte că se pricepe foarte bine şi la creşterea animalelor.

Ne relatează că este de loc din Grabaţ – cu alte cuvinte dintr-o zonă recunoscută pentru fertilitatea deosebită a solului – iar familia sa a practicat intens agricultura, pe care la rândul lui o îndrăgeşte. Nu este, însă, decât ocupaţia sa din timpul liber, fiind angajat în alt domeniu, la Timişoara.

Ne mai spune că roşia sa uriaşă, cântărind exact 1,971 kilograme, nu va avea „norocul” să ajungă în vreo farfurie. Grădinarul de mare performanţă din Dudeştii Noi îi va folosi seminţele pentru a produce răsaduri care, după cum este convins, îi vor aduce la anul alte supertomate. Complet naturale, fără substanţe chimice în ele.