„Încearcă și cu un pesedist! Dacă până și Dominic Fritz a reușit, orice e posibil” Cine e social-democratul care crede că partidul poate cuceri Timișoara?

Timișoara nu a reprezentat niciodată un bazin electoral pentru PSD. În ciuda unor rezultate bune la alegerile parlamentare din 2014 și la cele locale din 2016, organizația timișoreană a fost, mai mereu, în linia a doua a cursei politice, fără pretenții de lider.

Acum, PSD Timișoara are un președinte legitim, pe Mihai Ritivoiu, care evident că își propune să rupă această ”tradiție” nefastă pentru social-democrația din Timișoara. De ce ar putea să o facă? ” Nu cred în teoria ca PSD nu poate castiga alegeri in Timisoara. Dorim sa facem o schimbare radicala şi să abordăm categorii de votanţi pe care le-am neglijat până în prezent.

De la intelectuali (sunt dispus să mă duc la discuţii cu cei mai titraţi politicieni din PNL sau USR, să vedem cine e mai citit), până la tineri (avem o garnitură tânără de lideri locali, preşedintele Simonis are 36 de ani, eu am 40. Suntem mai conectaţi la tineret decat orice alt partid din Timiş. PSD Timisoara va fi un partid cool, din care tinerii isi vor dori sa faca parte)”, spune Ritivoiu. Cum crede liderul PSD Timișoara că poate fi realizat acest lucru?

”Vom începe de acum munca. Cu trei luni înainte de alegeri, nu poţi schimba multe. Dacă începi cu trei ani înainte şi eşti serios, ai toate şansele. Dacă până și Dominic Fritz a reuşit, orice este posibil! Vom deschide partidul către mediul afaceri și cel universitar. Noile personalități aduse în partid vor participa cu statut de invitat la ședintele Biroului Municipal Timișoara. Contextul și circumstanţele nefavorabile nu pot fi scuze şi explicaţii. De noi depinde să devenim alegerea firească a electoratului timişorean. Prima condiţie este să credem în şansa noastră. Iar PSD a crezut de prea puţine ori în forţele sale. Altfel de ce ne-am ales candidatul la primărie de fiecare dată cu maximum trei luni înainte de alegeri?”.

Contextul actual pare a fi prielnic pentru PSD, susține Mihai Ritivoiu:

”Avem o ocazie unică în 2024. Numai orbii pot să nu vadă deriva în care a ajuns oraşul nostru! În 30 de ani de guvernare de dreapta, am fost spectatori la jocul istoriei. Am asistat de pe margine cum ne ia faţa Aradul, apoi Clujul, mai nou Oradea! Pe de altă parte, noi dispunem în prezent de o garnitura de excepţie în partid. Oricare dintre noi, cei aflaţi la conducerea partidului, are experienţă în administraţia publică mai mare decât tot USR-PLUS-ul la un loc! Mai mult, pentru prima data, avem timp.

Avem trei ani ca să construim o alternativă şi să demonstrăm timişorenilor că noi suntem soluţia. În anul 2008, în alegerile locale din judeţul Bacău, a circulat un slogan electoral care a făcut istorie, mie mi-e greu să îmi dau seama dacă este idiot sau genial. <Încearcă şi cu o femeie>, spunea atunci candidata PRM. Eu cred că a venit momentul, după 30 de ani de guvernări de dreapta în Timişoara, una mai falimentară decât alta, în momentul în care oraşul este în riscul de a intra în incapacitate de plată, să venim în faţa timişorenilor şi să le spunem: Încearcă şi cu un pesedist!”