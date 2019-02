Turmă de mistreţi filmată căutând hrană sub stratul gros de zăpadă, într-o pădure din Banat (VIDEO)

Mistreți caută hrană într-o pădure administrată de Romsilva la Ocolul Silvic Teregova

Turmă de mistreți caută hrană sub stratul gros de zăpadă într-o pădure administrată de Romsilva la Ocolul Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin.Mistreții au fost filmați de la o distanță mică de colegul nostru Petru Stoicănescu, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a faunei. Specialiștii Romsilva monitorizează permanent fauna.Pădurile din zona munților Țarcu, administrate de Ocolul Silvic Teregova, asigură toate condițiile de liniște, adăpost și hrană, zona având o faună bogată și diversă.Femelele și puii de mistreț trăiesc în cârduri, acestea fiind conduse de scroafele cele mai bătrâne. Masculii cei mai puternici sunt solitari, iar ceilalți masculi trăiesc în grupuri separate.În România, mistreții sunt larg răspândiți, trăind în pădurile de la câmpie, din Delta Dunării până în cele de munte. Preferă pădurile cu desișuri, pentru adăpost, și cu specii care le asigură o parte din hrană. Hrana sa este majoritar vegetală, precum rădăcini și tulpini, fructi, dar se hrănește și cu larve, râme, gasteropode, ouă și resturi animale. Este un animal robust, cu o lungime de până la 2 metri și o înălțime de 1 metru. Regia Națională a #Pădurilor – #Romsilva administrează, prin Direcția Silvică Caraș – Severin, aproape 350.000 de hectare păduri, prin intermediul a 17 ocoale silvice. Din acestea, 24.685 de hectare sunt pe raza Ocolului Silvic Teregova. Credit video: Petru Stoicanescu, Direcția Silvică Caraș – Severin***** Wild boars searching food under snow into a forest at Teregova Forest District in Caraș – Severin County, in #Romania #DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Păduri #Silvicultură #România #Natură #Forests #Teregova #Caraș #CarașSeverin

