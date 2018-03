Turiști timișoreni, amendați fără milă de poliția ungară! Întâmplare jenantă, petrecută la Szeged

O cititoare a ziarului „Renașterea bănățeană” ne-a relatat situația jenantă în care a fost pusă în timp ce vizita orașul Szeged, înfrățit cu Timișoara.

„Mulți timișoreni călătoresc des în Ungaria, mai ales în orașele apropiate frontierei. Doresc să vă sesizez un incident întâmplat în Szeged sâmbătă seara (10.03.2018 – n.a.). Vizităm des acest oraș și Ungaria, mai ales în weekend, pentru băile termale sau alte evenimente. Din păcate, nu vorbim limba maghiară, dar nu a fost o problemă, pentru că engleza sau germana sunt des utilizate aici.

Am mers în vizită și în acest weekend, ca foarte mulți români, ne-am cazat la hotel, am condus către centru și am parcat regulamentar chiar în fața primăriei, în Szecheny-ter, unde se ținea și un festival, ca apoi să mergem la Băile Anna, situate foarte aproape. La întoarcerea la mașină găsim amenda pe parbriz! Pe automatele de parcare scrie în engleză că se taxează doar în zilele lucrătoare, deci nu am înțeles! De ce? Și doar la mașina noastră din zecile de mașini parcate acolo!

Am telefonat la Poliție și ne-au spus să rămânem acolo până ajunge un echipaj. A durat aproape o oră și au fost foarte nepoliticoși și parcă deranjați. Ne-au spus în engleză că nu este treaba lor, apoi brusc au plecat, spunându-ne în grabă că e zi lucrătoare (sâmbăta?), deci trebuie să plătim! Nu era niciunde vreo notificare lizibilă, nici pe internet!

Vă scriu pentru că suntem foarte indignați și contrariați de ceea ce s-a întâmplat! Am invitat și alte persoane să viziteze acest oraș frumos și până acum nu am avut nici o neplăcere, dar momentan nu mai înțelegem ce se întâmplă aici. Așa vor să primească turiștii? Cu amenzi nejustificabile?”, ne-a scris F.A., timișoreanca supărată.

Familia le-a scris în limba engleză și celor care se ocupă de sistemul de parcare din Szeged, iar aceștia au reacționat imediat și au anunțat-o că va primi răspuns în 30 de zile.

Reamintim că Timișoara și Szegedul sunt înfrățite de două decenii, iar sistemul de parcare cu plată din orașul de pe Bega a fost „importat” chiar din această localitate ungară.

Oricum, aviz amatorilor de călătorii în Szeged: mai bine plătiți parcarea și în weekend decât să vă treziți amendați.