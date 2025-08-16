Trupul unui bărbat înecat în râul Mureș, găsit după trei zile de căutări

Trupul unui bărbat înecat în râul Mureș, găsit după trei zile de căutări.

În data de 14.08.2025, în jurul orei 17,30, pompierii militari arădeni au fost alertați cu privire la o persoană posibil înecată în râul Mureș în zona localității Bata.

Apelul a fost făcut de către persoanele care îl însoțeau pe bărbatul înecat la scăldat.

La locul intervenției s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Secției Bârzava cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă și o ambulanță SMURD, în sprijin fiind solicitați și scafandri din cadrul ISU Arad și ISU Hunedoara.

Căutările s-au desfășurat timp de 3 zile, iar azi, 16.08.2025, echipajul de căutare a Secției de Pompieri Bârzava a reușit identificarea persoanei înecate în aval între localitățile Nicolae Bălcescu și Bătuța, la aproximativ 1,5 km de locul în care nu a mai fost observat.

Trupul bărbatului de aproximativ 50 de ani a fost extras din râul Mureș și predat către reprezentanții INML.

