Trupul unui bărbat înecat în râul Mureș, găsit după trei zile de căutări.

În data de 14.08.2025, în jurul orei 17,30, pompierii militari arădeni au fost alertați cu privire la o persoană posibil înecată în râul Mureș în zona localității Bata.

Apelul a fost făcut de către persoanele care îl însoțeau pe bărbatul înecat la scăldat.

La locul intervenției s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Secției Bârzava cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă și o ambulanță SMURD, în sprijin fiind solicitați și scafandri din cadrul ISU Arad și ISU Hunedoara.

Căutările s-au desfășurat timp de 3 zile, iar azi, 16.08.2025, echipajul de căutare a Secției de Pompieri Bârzava a reușit identificarea persoanei înecate în aval între localitățile Nicolae Bălcescu și Bătuța, la aproximativ 1,5 km de locul în care nu a mai fost observat.

Trupul bărbatului de aproximativ 50 de ani a fost extras din râul Mureș și predat către reprezentanții INML.