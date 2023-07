Trei zile de sărbătoare într-o localitate din Timiş. DJ Project & Ioana Ignat şi The Motans, printre invitaţi

De trei zile de sărbătoare vor avea parte locuitorii orașului timișean Jimbolia și invitații lor în perioada 28-30 iulie, când aici va fi marcată a 24-a ediție a evenimentului Zilele Jimboliene.

Festivitățile vor fi deschise vineri, 28 iulie, la ora 10, la Casa de Cultură, printr-o suită de momente culturale și sportive: lansarea volumului ”Personalități din panteonul Jimboliei” de Dragomir Ciobanu, vernisarea expoziției de încheiere a simpozionului internațional de artă ”Ștefan Jager”, ediția 2023 și, respectiv, la sala de sport a orașului, campionatul de tenis de câmp.

Tot vineri, dar de la ora 12, se va desfășura acțiunea de promovare turistică ”Picnic în pustă”, iar de la ora 16 este programată tradiționala întâlnire a șvabilor, continuată, la Biserica romano-catolică, printr-o noapte de veghere cu icoana Sfintei Maria de Guadelupe.

A doua zi, între orele 9 și 14,30, sunt programate competiții de fotbal pentru copii (la Stadionul Thierjung), handbal pentru fete și handbal masculin (la Sala Wiesenmayer), demonstrație de karate (la Sala Wiesenmayer), în paralel, de la ora 10, în Piața Agroalimentară fiind vernisată o expoziție de fotografie, iar de la ora 19, la Muzeul Sever Bocu, putând fi admirată expoziția specială de presă tipărită.

Ziua de sâmbătă, 29 iulie, va fi încheiată cu spectacolul muzical susținut, de la ora 19, pe scena din centrul orașului de The Hidden Jester, DJ Project & Ioana Ignat, Mario Joy, Mellina, Sylvia by DJ Rynno și The Motans.

În fine, duminică, 30 iulie, de la ora 9, sunt programate competițiile de tenis de masă și șah, iar de la ora 10 vor avea loc, deopotrivă la Bisericile ortodoxă și romano-catolică, liturghiile tradiționale.

Ediția 2023 a Zilelor Jimboliene se va încheia cu spectacolul artistic programat să înceapă la ora 19 pe scena din centrul orașului, la care-și vor da concursul Ileana Horhoianu, Carmen Popovici, Ion Dragomir, Cristian Fodor, Ciprian Pop, Narcisa Băleanu și formația instrumentală Radu Cuciureanu.

CITEŞTE ŞI: Singura femeie care conduce ambulanțele SMURD în cadrul ISU Timiș

Foto: Kiss FM / tv8.md