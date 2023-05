Timpark introduce reguli noi, taxează mai mult, dar investește zero lei

Primăria Timișoara, prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK, pregătește noi “surprize” posesorilor de mașini din Timișoara. Concret, se înființează parcări cu barieră, șoferii vor plăti și parcarea pe timp de noapte în mai multe zone, iar zeci de noi străzi vor intra în sistemul de taxare Timpark, în toată Timișoara.

Birocrația salvează secretomania

Renașterea bănățeană vă informa, încă de pe 27 aprilie 2023, că Primăria Timișoara intenționează să extindă sistemul de parcare cu plată Timpark pe încă 30 de străzi din oraș. Propunerea s-a aflat în consultare publică, pentru 30 de zile, iar săptămâna viitoare va fi trimisă Consiliului Local spre aprobare, sub formă de proiect de hotărâre. (Timișorenii vor plăti parcarea pe încă 30 de străzi. Lista cu extinderea Timpark (renasterea.ro)).

Inițial, municipalitatea nu a făcut niciun anunț public în acest sens, fiind încă o măsură nepopulară, pe lângă majorarea taxelor și impozitelor și creșterea prețului la gigacalorie, puse deja în aplicare anul acesta. Deși, pe trei site-uri de știri, Timpark anunța o consultare publică, pe 29 aprilie 2023, ziarul nostru semnala că oficial nici Primăria Timișoara și nici serviciul Timpark nu au făcut publice modificările regulamentului, pentru a putea fi consultate conform legii. Ținerea “la secret” a documentului aflat teoretic în consultare publică a fost motivată, la acel moment, de către directorul executiv al Timpark, Ionel Ursu, care susținea că de vină este birocrația din administrația timișoreană, proiectul de regulament neputând fi publicat din cauză că se afla încă “în așteptare la secretariatul Consiliului Local” (Timpark, consultare publică ținută „la secret” (renasterea.ro)).

Noi restricții și scumpiri mascate, “la cererea locuitorilor orașului”

Joi, 18 mai 2023, Primăria Timișoara a anunțat că pe agenda Consiliului Local al Municipiului Timișoara va intra în dezbatere un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TIMPARK.

“Printre modificările prevăzute se află introducerea sistemului cu barieră la anumite parcări din zona centrală a orașului. Aceste parcări închise vor funcționa de luni până duminică, între orele 0:00 și 24:00 și se utilizează doar pentru parcarea autoturismelor fără remorcă, cu masa maximă autorizată de maxim 3.000 kg. Accesul se va face printr-un sistem cu bariere actionate pe bază de jetoane sau cartele. Încasarea sumei pentru parcare se va face exclusiv la automatul de plată amplasat în incinta parcării”, au transmis reprezentanții primăriei.

Cu alte cuvinte, toate parcările în care este posibil, din punct de vedere tehnic, vor fi închise cu barieră, iar pentru a lăsa mașina acolo, șoferii vor plăti o suma fixă de 5 lei pe oră. Aparent, prețul este mai mic decât cel plătit în Zona Verde, unde acesta crește de la oră la oră, prin aplicarea taxării progresive. Însă, dacă în toate parcările publice plata se face doar între orele 8.00 și 20.00, în parcările cu barieră se va plăti parcarea inclusiv pe timpul nopții, adică 24 de ore din 24.

Culmea ironiei este că, dacă la majorările din trecut se inventau diverse motive tehnice sau investiții, în acest anunț edilii Timișoarei recunosc pe față că scopul noilor reglementări este “dezideratul” de a încasa mai mulți bani, iar “activitățile aferente colectării taxei de parcare ar fi mult îmbunătățite”. O explicație cel puțin astronomică, prin care li se dă de înțeles timișorenilor că li se face o favoare și li se oferă un serviciu superior calitativ al parcării. În fapt, motivarea “științifică” este una tragicomică dar plină de cinism.

„Aceste sisteme de control al accesului prin bariere, duc la eficientizarea folosirii locurilor de parcare, având în vedere că, în fapt parcarea presupune de facto închirierea, de către posesorul (sau utilizatorul) unui autoturism, a unui spațiu urban care este blocat pe perioadă limitată de catre autoturismul respectiv. Ori, prin introducerea acestui sistem se ajunge la taxarea efectivă a întregului timp în care locurile de parcare sunt ocupate, față de parcările publice deschise, în cadrul cărora o taxare integrală a timpului de parcare este practic imposibil de atins, indiferent de mijloacele de control utilizate.

Totodată, prin implementarea acestui regim de utilizare a anumitor parcări, s-ar ajunge la atingerea dezideratului conform căruia costul parcării va reflecta utilitatea relativă a spațiului respectiv de parcare, fiind vorba de locuri de parcare din zona centrală și de interes major a municipiului Timișoara, astfel că se impune ca în aceste parcări să fie eficientizat la maximum folosirea locurilor de parcare, iar activitățile aferente colectării taxei de parcare ar fi mult îmbunătățite.

În acest sens, veniturile din exploatarea acestor parcări ar crește considerabil, ceea ce ar permite administrației locale reinvestirea acestor sume suplimentare. Pentru aceste tipuri de parcări, prin raportare la tarifele aprobate pentru zona verde și zona verde cu tarif progresiv, propunem aprobarea unui tarif unitar de 5 lei/oră de parcare, inclusiv TVA”, se menționează în raportul de specialitate, anexat proiectului de hotărâre de consiliu local, ce va fi supus aprobării CLT pentru ca regulamentul să fie schimbat.

Parcările propuse pentru sistemul cu bariere sunt cea de la Modex, cea din spatele Centrului Comercial Bega și cea de la Hotel Central.

Timpark inventează noi taxe fanteziste

În mijlocul anului 2023, când Timișoara este Capitală Culturală Europeană, primăria a găsit oportun să propună taxarea turiștilor care vor veni în oraș și pentru parcare. Din milionul de turiști anunțați de administrația Fritz, pentru cei ce vin cu mașina prețurile sunt clare. Timpark va taxa însă și autocarele turistice. Acestea au voie să oprească numai în locurile special amenajate din zona centrală, doar pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. Pentru a staționa, șoferii trebuie să ducă autocarele la marginea orașului, mai exact în zona Lugojului, pe strada Ștrandului, unde a fost tras rapid un strat de asfalt și s-au marcat câteva locuri cu vopsea, destinate autocarelor. Tariful pentru parcarea din capătul orașului este de 15 lei pentru 12 ore.

O altă găselniță pentru a strânge bani la buget, sub orice formă, este inventarea “taxei de print”, adică o plată suplimentară nouă pentru cei care își fac abonamentele online.

În prezent, timișorenii care își cumpără un abonament de parcare de la sediul Timpark, în format fizic tipărit, trebuie să plătească o taxă de 6 lei pentru cartolina care se lipește pe parbriz. Noutatea cu care vine administrația Fritz este impunerea unei taxe similare, denumită inventiv “taxă de procesare”, pe care o vor plăti cei care își cumpără abonamentele în sistem electronic, online. Taxă care nu a existat până acum și nu are nicio justificare economică, alta decât suprataxarea unui serviciu digital.

„Totodată se impune aplicarea aceluiași principiu și pentru abonamentele eliberate online ca și cel aplicabil abonamentelor din categoria abonamentelor exceptate de la plata taxei de parcare eliberate la casierie, în cazul acestora din urmă percepându-se un tarif/imprimat de 6 lei/abonament, situația în care propunem ca și pentru cele eliberate online să se perceapă aceeași taxă de procesare de 6 lei/abonament”, se motivează în raportul de specialitate citat.

Parcare cu plată pe și mai multe străzi

Marele “cadou”, așa cum ziarul nostru vă anunța încă din luna aprilie, este extinderea zonelor de taxare Timpark, prin mărirea numărului de străzi care vor intra în sistemul de parcare cu plată.

Într-un anunț stufos și cu limbaj de lemn, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK, anunță modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara – Timpark, aprobat prin H.C.L. nr. 20/25.01.2022 și modificat prin H.C.L. nr. 204/24.05.2022.

Pe același ton cinic, municipalitatea a anunțat joi, 18 mai 2023, că “răspunzând unor solicitări venite din partea cetățenilor, Serviciul TIMPARK a amenajat locuri suplimentare de parcare pe mai multe străzi din oraș.”

În traducere liberă, asta înseamnă extinderea sistemului de parcare cu plată pe încă 30 de străzi din oraș.

Lista noilor străzi care vor fi cuprinse în planul de tarifare Timpark sunt Bulevardul str. 1 Decembrie 1918, încadrată în subzona G8 (90 de locuri de parcare); str. Mareșal Alexandru Averescu, încadrată în subzona A10 (96 de locuri de parcare); str. Azuga, încadrată în subzona A10 (59 de locuri de parcare); Aleea Nicolae Boboc, încadrată în subzona A2 (18 locuri de parcare); Aleea Tiberiu Brediceanu, încadrată în subzona A2 (20 de locuri de parcare); str. Arhitect Duiliu Marcu, încadrată în subzona A2 (115 locuri de parcare); str. Dunărea, încadrată în subzona A1 (107 locuri de parcare); str. Eneas, încadrată în subzona A2 (53 de locuri de parcare); str. Martir Alexandru Ferkel-Suteu, încadrată în subzona A10 (82 de locuri de parcare); str. Mareșal Foch Ferdinand – încadrată în subzona V2 – tarifare progresivă (96 de locuri de parcare); str. Traian Grozăvesu, încadrată în subzona R4 (17 locuri de parcare); str. Martir Herman Sporer, încadrată în subzona A2 (28 de locuri de parcare); str. Nicolae Ilieșu, încadrată în subzona A10 (150 de locuri de parcare); str. Independenței, încadrată în subzona G8 (40 de locuri de parcare); str. Intrarea Iorgovanului, încadrată în subzona A2 (43 de locuri de parcare); str. Dumitru Kiriac, încadrată în subzona A2 (56 de locuri de parcare); str. Intrarea Zoltan Kodaly, încadrată în subzona A3 (88 de locuri de parcare); str. Lacului, încadrată în subzona A2 (108 locuri de parcare); str. Lalelelor, încadrată în subzona A3 (80 de locuri de parcare); str. Dr. Mitropolit Lăzărescu Vasile, încadrată în subzona G2 (32 de locuri de parcare); str. Măcin, încadrată în subzona A3 (219 locuri de parcare); str. Meziad, încadrată în subzona A10 (80 de locuri de parcare); str. Miletici Alexandru, încadrată în subzona A3 (66 de locuri de parcare); str. Ioachim Miloia, încadrată în subzona A10 (93 de locuri de parcare); str. Salcâmilor, încadrată în subzona A10 (45 de locuri de parcare); str. Ioan Rusu Șirianu, încadrată în subzona A2 (57 de locuri de parcare); str. Ștrandului, încadrată în subzona A3 (159 de locuri de parcare); str. Transilvania, încadrată în subzona A2 (87 de locuri de parcare) și Calea Stan Vidrighin, încadrată în subzona A4 (50 de locuri de parcare).

Telpark, Timpark și istoria investițiilor fictive

Pornit timid în anul 1998, sistemul de taxare a parcării pe domeniul public a fost înființat de către Primăria Timișoara sub denumirea de Telpark. Scopul inițial declarat al acestei taxe a fost atragerea de bani la buget pentru îmbunătățirea parcărilor existente și pentru amenajarea de noi parcări, în toate zonele orașului.

Telpark a fost transformat în Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK în anul 2014.

În momentul de față, în întreg orașul, Timpark taxează șoferii pe un număr total de 20180 de locuri de parcare.

În teorie, este vorba de parcări amenajate, doar că în realitate, multe dintre zonele cu plată Timpark sunt străzi sau piațete cărora nu li s-a adus nicio îmbunătățire. În unele zone, “amenajarea” de parcări a însemnat simpla trasare cu vopsea a unor linii care să delimiteze spațiile dintre mașini, pe locuri unde se parca dintotdeauna. Pe alte străzi însă, după exact 25 de ani de la înființarea serviciului cu plată, amenajările și investițiile lipsesc cu desăvârșire și sunt egale cu zero. Zero lei, zero bani.

Mai simplu, la capetele străzilor au fost montate indicatoare Timpark, ce afișează tarifele pe oră și pe zi și modalitățile de plată. Însă de amenajat, nu s-a amenajat nimic.

Investiții zero pe străzi cu cratere și pavaj vechi de 60 de ani

Recordul nepăsării administrației locale este în zona Elisabetin, pe străzile Putna și Mitropolit Varlaam, unde se plătește parcarea în sistem Timpark. Doar că, așa cum puteți vedea în imagini, nu există niciun fel de amenajare de parcare. Nici măcar linii albe de vopsea. Cele două străzi sunt pavate cu piatră cubică, din anii 1960, și sunt într-o stare avansată de degradare. Riveranii au făcut sute de sesizări către Primăria Timișoara, pe bună dreptate, pentru că deși plătesc abonamente de tip “rezident”, aici nu s-a efectuat niciun fel de lucrare sau intervenție de 60 de ani.

Carosabilul celor două străzi este foarte deformat datorită uzurii și, în plus, este plin de gropi, unele dintre ele adevărate “cratere” de 30-40 de centimetri adâncime. Locatarii de pe Putna au declarat că în fiecare lună, două-trei mașini sunt avariate sau își sparg baia de ulei, după ce intră cu roata în aceste gropi adânci.

Probleme similare, în care parcările “amenajate” de Timpark pe străzi pline de gropi sau cu borduri ciobite sunt în mai multe zone din oraș.

Au existat și câteva cazuri în care oamenii și-au căutat dreptatea în instanță, dând în judecată municipalitatea după ce și-au distrus mașinile pe străzile sparte. În alte cazuri, ei s-au îndreptat împotriva Timpark, invocând situația reală, ce ține de dreptul administrativ și de cel comercial, și anume că plătesc un serviciu de care nu pot beneficia, fie din cauza stării carosabilului, fie din cauză că desi plătesc abonament nu găsesc locuri de parcare. Adică plătesc un serviciu fictiv, care nu le este pus la dispoziție în realitate.

Epopeea Timpark Timișoara nu pare însă a se opri aici. Chiar dacă noi parcări se realizează doar pe hârtie sau cu pensula cu vopsea, pe carosabil, numărul zonelor și al străzilor pe care municipalitatea îi taxează pe timișoreni pentru parcare, crește constant. Cu votul și cu acordul impasibil al consilierilor locali, care girează această stare anormală votând proiectele de hotărâre de extindere zonală sau de mărire a tarifelor, așa cum se va întâmpla și la ședința Consiliului Local Timișoara, de săptămâna viitoare.