Timișul, bine reprezentat la turneele finale de handbal juniori 3

Patru echipe de handbal din cel mai vestic județ al țării vor participa, în zilele următoare, la turneele finale de la categoriile de performanță „Valoare” și „Speranță” rezervate juniorilor 3 (născuți în anii 2009 și 2010). Două vor fi în întrecerile masculine și tot atâtea la competițiile feminine ce vor reuni cele mai bune formații din țară.

Fetele de la AHCS Cîtu Timișoara vor juca în celălalt capăt al țării, la Brăila, alături de ACS Lucian Bute Galați, OK Sport Onești, CSM București, Rapid București, CSM Corona Brașov, ACS Transilvania Brașov și Gloria Bistrița-Năsăud la turneul final „Valoare”.

„Noi ne-am îndeplinit obiectivul de a ajunge la turneul final. Orice victorie va fi un bonus pentru noi. Fetele vor câștiga experiență, unele sunt pentru prima dată la turneul final. Este o generație bună, avem așteptări de la ea. Suntem un club privat și ne bucurăm să ajungem în careul de ași”, ne-a declarat Mirela Cîtu, antrenor și președinte al clubului AHCS Cîtu Timișoara.

Tot la „Valoare”, însă la masculin, SCM Politehnica Timișoara, echipă antrenată de Dan Morar și Cristina Șunei, va evolua pe teren neutru, la Plopeni, ca urmare a ofertei depuse de AJH Prahova. Echipele calificate, în afara reprezentantei Timișului, sunt CSU Suceava, LPS Vaslui, HC Buzău, Szejke Odorhei, TEC București, ACS Ștefan Birtalan și Academia Minaur Baia Mare.

„Sezonul competițional pentru juniorii noștri 3 a fost unul plin de provocări și de realizări. Echipa noastră a avut parte de meciuri intense și de un program foarte încărcat pe durata întregului sezon. Am avut o evoluție constantă și am făcut progrese semnificative în ceea ce privește abilitățile noastre individuale și de echipă. Cu toate acestea, cel mai important aspect a fost bucuria și pasiunea pe care am avut-o jucând handbal împreună ca echipă. Obiectivul nostru a fost deja îndeplinit, vrem să ne bucurăm de amintirile pe care le vom avea de la acest turneu final și să terminăm sănătoși competiția”, ne-a spus antrenorul Dan Morar.

Dintre turneele finale ce vor fi organizate în perioada următoare la nivelul juniorilor 3 handbaliști, singurul atribuit unei localități din județul Timiș este cel de la „Speranță” masculin, ce va fi găzduit de sala de sport din Moșnița Nouă. Vor lupta pentru medaliile naționale LPS Cluj, CSȘ 2 Bucureşti A, ACS Olympic RFH, CSM Adjud 1946, CSȘ Sighişoara, ACS Academia Junior Ploieşti B, CSȘ Călăraşi și clubul local CSC Moşniţa Nouă.

„Este un nou sezon în care atât noi, antrenorii, cât și sportivii am conștientizat că doar munca face diferența și ne poate ajuta să progresăm! Lucrul acesta l-am dovedit prin confirmarea rezultatelor și îndeplinirea obiectivului de calificare la turneul final Speranță. Este un turneu pe care CSC Moșnița îl organizează pentru a doua oară și care se va desfășura în perioada 26-30 mai. Vă așteptăm cu drag!”, a transmis Alina Cioriciu, antrenor al echipei masculine de juniori 3 CSC Moșnița Nouă, „aflată în reconstrucție și fără să primească prea multe șanse de calificare din partea specialiștilor”, după cum a precizat reprezentanta clubului moşniţean.

La categoria „Speranță” feminin, Timișul va fi reprezentat de ACS Dominicii Moșnița Nouă. Turneul final se va desfășura la Suceava, celelalte formații participante fiind CSȘ Odorheiu Secuiesc, ACS Ştefan Birtalan, LPS Suceava, CS Pro Sport Focşani, CS Câmpina, ACS HC Bizău Ocna Şugatag și CSȘ Drobeta Turnu Severin.

„A fost un sezon extrem de încărcat pentru fetele noastre, atât fizic, cât și psihic, cu multe partide și deplasări lungi. Deși sunt mai mici decât multe dintre celelalte competitoare, junioarele III de la Dominicii au reușit, pentru al doilea an consecutiv, o nouă calificare la un turneu final, în urma muncii lor și a celor care le îndrumă”, ne-a declarat Alina Cioriciu, care are în grijă, alături de colegele sale, și echipa feminină ACS Dominicii Moșnița Nouă.