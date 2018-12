Timişoreanul Virgil Ianţu: „Ceauşescu s-a întors şi ne râde în faţă! România trăiește azi o minciună!”

Virgil Ianţu este de părere că în cei 29 de ani ce-au trecut de la Revoluţie ne-am hrănit cu iluzia libertăţii, au fost minţiţi, iar conducătorii au cultivat cu bună ştiinţă ignoranţa.

La fiecare sfârșit de decembrie, ca mai toți cei din generația sa, Virgil Ianțu face un bilanț al speranțelor ce se nășteau atunci, în 1989, și care urmau să se împlinească în noua lume ai cărei zori miroseau a libertate, prosperitate și respect. De care s-au ales praful…

Din cuvintele sale răzbat tristețea, amarul și revolta împotriva faptului că România a trăit în toți acești ani o iluzie continuă că direcția ar fi bună, că oamenii se vor schimba. Și-odată cu țara, și noi, și el, mărturisim vinovăția că n-am făcut nimic ca lucrurile să se schimbe…

”Romania traieste azi o minciuna

Asa credeam pana ieri. Doar ca am realizat ca acesta este de fapt adevarul Romaniei de astazi. Adevarul este ca cei de ieri nu au disparut niciodata, iar iluzia libertatii ne-a pastrat o speranta extrem de nociva, a gandului ca suntem in directia buna. Ignoranta, combinata cu naivitate si cu lipsa de educatie, cultivate cu buna stiinta, au creat impreuna, fondul celor traite de noi astazi.

Ceausecu s-a intors! Are aerul unui invingator, ne rade in fata, dar nu oricum, ci in hohote, isi etaleaza puterea, abilitatea, nemernicia si cinismul. Nomenclatura este si ea prezenta prin aceiasi oameni mici, care se cred mari si care devin asa din cauza ignorantei noastre, care declara deschis ca ar folosi din nou mitraliera, impotriva noastra, a celor care crâcnim.

Astazi sunt trist si deloc mandru de cum arata Romania mea, a noastra. Astazi realizez ca nu mai e nimic de facut. Suna dur, pesimist, dar faceti o analiza la rece.

Cei mai rai dintre noi sunt considerati cei mai buni, iar cei mai buni sunt desconsiderati si umiliti sau demult plecati. Simt ca maine, poimaine, oricare dintre noi ar putea fi exilat intr-un penitenciar din Costa Rica pentru a le lua locul nedreptatitilor care merita sa se intoarca in tara lor, care, mai nou, nu mai este a noastra. Este doar a lor, a acestor nimeni cu functii, cu putere, condamnati sau de condamnat.

Sa fii condamnat a devenit o virtute. E cool! Sa fii onest… o slabiciune.

Asa arata tara noastra la 29 de ani de la… de la ceea ce credeam si speram noi.

Am fost mintiti si in tot acest timp, ne-am mintit pe noi insine, lasandu-ne fermecati de speranta, iar astazi ni se spune verde in fata. “Sunteti niste prosti, romanilor, v-am facut! Partidul e tara, tara e partidul!”

Sunt trist si stiu ca sunteti mai multi ca mine. Suntem tot mai tristi cu fiecare an care trece. Asta daca privim lucrurile cu ochii deschisi si cu mintea limpede. Si recunosc ca ma simt vinovat. Vinovat ca nu am facut destul sau poate nimic, ca am crezut in schimbarea de la sine sau poate ca m-am bazat pe schimbarea venita de la ceilalti. Am gresit. Am gresit enorm.

Si pentru toate astea, va cer iertare, voua celor cu care ma intalnesc zilnic si mai ales voua, celor cu care nu m-am mai intalnit de 29 de ani!”, a scris Virgil Ianțu, pe pagina sa de Facebook, scrie 3dots.ro.