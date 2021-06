Ambiții de victorie în PSD, în Timiș. Nu e Ciolacu, dar e pe aproape

Nu e Ciolacu, dar e pe aproape. Claudiu Ciolac se numește candidatul PSD la alegerile din 27 iunie, când vom afla numele noului primar din Voiteg. Preferatul social-democraților are 38 de ani, este inginer biotehnolog, e căsătorit, are un copil și dorește să ducă la bum sfârșit proiectele începute de fostul primar, Tudor Marinescu, decedat la sfârșitul anului trecut.

”S-au făcut multe lucruri bune în fosta administrație, dar mai avem de pus la punct câteva aspecte. Mă gândesc la curățenie, la proiectul de apă-canal, la un spațiu de joacă pentru copii, sunt lucruri pe care le putem îmbunătăți”, spune Claudiu Ciolac.

Încrezător în șansele pesedistului s-a arătat și senatorul Eugen Dogariu: ”Șansa noastră e foarte mare, pentru că persoana pe care o propunem are și experiență în administrație, este și tânăr, este un cetățean onest, familist, care are dorința și voința de a face lucruri bune pentru colectivitate. Claudiu Ciolac cunoaște proiectele din comună, știe ce are de făcut și eu cred că este candidatul cel mai potrivit pentru a deveni noul primar din Voiteg”.

Pe de altă parte, social-democrații sunt hotărâți să înceapă mult mai devreme bătălia pentru câștigarea Primăriei Timișoara.

”Vrem să schimbăm concepția timișorenilor. Nu suntem nici comuniști, nici agramați, așa cum ne acuză unii pe nedrept. Avem școli făcute la timp, cu studii universitare și post-universitare, iar în 1989, cei din conducerea locală eram minori. Vrem să deschidem partidul către intelectuali și tineret și să ne anunțăm mult mai devreme candidatul la Primăria Timișoara, cu doi ani înainte, nu cu trei luni, cum s-a întâmplat până acum”, spune Mihai Ritivoiu, proaspătul președinte ale PSD Timișoara.