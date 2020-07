Timișoreanca Maria Grapini a explodat la adresa lui Iohannis: Din nou, România primește mai puțini bani ca alte state

Europarlamentarul Maria Grapini susține că președintele Klaus Iohannis nu a negociat nimic la Consiliul European.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, că România a obținut o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a reface infrastructura din țară. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că acordul la care au ajuns liderii UE este foarte important pentru România.

„Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice”, a declarat Klaus Iohannis.

Grapini însă îl contrazice.

„Presedintele pnl, scuzati al Romaniei(?) nu a facut nimic la negocierea din Consiliul European de patru zile! Din nou Romania primeste mai putin ca alte state! Si guvernul si europarlamentarii pnl anunțau cu vreo doua luni in urma ce multi bani au obtinut ei de la UE!

O ratare ca multe altele sau o tradare?

Indiferent ce a fost Romania si romanii vor fi distanțați social nu de Covid 19( aici este o distanțarea e fizica) ci de diferenta mare de bani pe care ii va primi fata de alte state!”, scrie Maria Grapini pe Facebook.

