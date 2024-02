Timișoara, orașul în care s-au pus bazele badmintonului românesc

Când Ștefan Nyari, primul campion național la badminton, a ajuns, prin natura serviciului, de la Reșița la Timișoara, a găsit în orașul de pe Bega un grup de oameni care, fără pretenția unor sportivi de performanță, jucau badminton cu o pasiune stăruitoare, de parcă s-ar fi antrenat anume în acest scop. Se întâmpla în anii ’70.

”Oamenii aceia jucau badminton de prin ’65”, își amintește fostul multiplu campion național. Animat de aceeași pasiune, Ștefan Nyari se alătură grupului și, la scurt timp, reușește să formeze o echipă închegată de jucători. În 1977, ajungând la Târgu-Mureș, fostul campion național convine de comun acord cu un antrenor din acea zonă să popularizeze acest sport la nivel național. Dar, pentru că la vremea respectivă România nu avea o federație de badminton, campionatele și concursurile de badminton au început să se desfășoare într-un mod organizat, dar neoficial. Primul turneu care a reunit cei mai buni opt jucători din țară a avut loc la Reșita (1979) – “Turneul Campionilor”, fiind prima competiție asemănătoare unui campionat național neoficial. Ștefan Nyari câștigă finala.

Între timp, văzând elanul, dăruirea, dar și rezultatele jucătorilor, mulți angajați ai Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini de ridicat și transport uzinal din Timișoara, instituția decide să ia sub aripa sa echipa de badminton, în cadrul clubului nou constituit sub numele ”Gloria”. Antrenamentele jucătorilor timișoreni se desfășurau în sala de sport a fostului Liceu UMT, în care continuă și astăzi.

Prin anul 2012, Ștefan Nyari reușește să convingă conducerea fostei administrații locale a Timișoarei – Gheorghe Ciuhandu, Adrian Orza, Sorin Grindeanu – să investească în sala de antrenamente în care se pregăteau jucătorii de badminton, aceasta devenind, astfel, singura din municipiu echipată corespunzător și dotată cu o podea special executată pentru acest sport.

Jucătorii au continuat să se antreneze în cadrul Clubului Gloria până în 1996, când, fiind preluați de fosta întreprindere STIMEL, clubul devine Gloria Stimel. Între timp, odată cu înființarea, în 1990, a Federației Române de Badminton, clubul se afiliază federației.

În același an, fosta jucătoare de badminton Corina Dan i se alătură lui Ștefan Nyari în calitate de antrenor voluntar, devenind, mai apoi, antrenor oficial al clubului, poziție pe care o deține și în prezent. De altfel, Corina Dan a rămas singura antrenoare de badminton a CSM, după ieșirea la pensie a lui Ștefan Nyari. Totuși, fostul campion național a rămas alături de sportivi, ca antrenor voluntar, sprijinind munca de antrenorat continuată de Corina Dan.

Vremurile tulburi pentru sportul românesc, determinate mai ales de lipsa de finanțare, forțează echipa să caute alți sponsori, motiv pentru care, pe la sfârșitul anilor ’90, se orientează către societatea Banu, unde rămâne până prin 2003.

Dar pentru că noua legislație impunea ca toate cluburile de sport din țară să aibă independență juridică, jucătorii juniori sunt transferați la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) nr. 1 din Timișoara, seniorii jucând sub tutela CSM Onești.

În pofida palmaresului încărcat de medalii pe care jucătorii de badminton din Timișoara le-au obținut, an de an, la campionatele naționale, în 2010, fosta conducere a CSȘ decide să renunțe la secția de badminton. Aceasta e preluată de Clubul Sportiv Municipal din Timișoara (club afiliat Federației de badminton, desprins în 2000 din Direcția Județeană de Tineret și Sport), în cadrul căruia funcționează și în prezent.

Palmaresul echipei de badminton din Timișoara

De la Ștefan Nyari încoace, Timișoara, prin jucătorii săi, antrenați de fostul campion și, mai apoi, împreună cu Corina Dan, a fost prezentă în fiecare an în fruntea clasamentelor campionatelor naționale de badminton, ocupând toate locurile podiumului, la toate categoriile.

Deși înainte de Revoluția din 1989 nu exista o federație de badminton, în anii 1981,1982, 1983 în Timișoara au avut loc primele turnee internaționale cu participarea unor țări din lagărul socialist: RDG, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Cehia. Din anul 1979, Clubul “Gloria Timișoara” a avut relații bilaterale cu cel mai puternic club de badminton din fosta RDG, “Einheit Greifswald”.

”Din anul 1990, odată cu înființarea Federației Române de Badminton, Timișoara a devenit un sanctuar al badmintonului romanesc. Nu există an în care badmintonul timișorean să nu fi adus clubului, orașului sau țării vreun titlu. În Timișoara s-au organizat turnee internaționale de juniori și seniori (din cadrul Circuitului European, Mondial și de calificare olimpică) cu premii de mii de dolari sau euro. Participarea a peste 35 de țări de pe întreg mapamondul a pus Timișoara pe harta mondială a badmintonului”, spune Ștefan Nyari.

Lista campionilor legitimați la clubul timișorean este mare. Dintre aceștia, fără a-i menționa pe cei doi antrenori, îi amintim pe: Molodet Ioan, Roosz Roland, Binder Arpad, Banu Florentin, Vintilă Nicușor, Selegean Gheorghe, Posteuca Florin, Reimholz Harald, Dusnoki Vicent, Forton Ștefan, Cârlan Radu, Străuț Ciprian, Corciuc Marius, Ilin Dan, Vasiu Mircea, Vasiu Radu, Popescu Călin, Niemersheim Andreias, Thiel Andreas, Popescu Daniel, Dusnoki Eduard, Hărănguș Paul, Mocan Alexandru, Fircea Ioan, Boangiu Amalia, Mogoșeanu Diana, Ardelean Ioana, Dan Luminița, Vasile Adela, Petrov Zlatița, Somogyi Gabriela, Beșliu Mihaela, Șandor Animona, Posteuca Adina, Gheju Eleonora, Avrămuț Emanuela, Popa Corina, Olariu Sonia, Csehac Sabrina, Csehac Beatrice, Mircu Oana, Olariu Andra, Stefan Alexandra, Balut Sabina, Prodan Ariana, Soare Alexandra, Popescu Diana, Herciu Briana, Bugarschi Iasmina, Maier Silvia, Sîrbu Cristina, Palfi Sarra.

Sub pregătirea celor doi antrenori timișoreni, Marius Corciuc reușește să se impună la campionatele balcanice de badminton din 1998 și 2011, devenind atât vicecampion, cât și dublu campion balcanic la categoriile dublu mixt, respectiv dublu băieți, împreună cu alți doi coechipieri din țară.

De asemenea, în 2022, multipla campioană națională la badminton de la CSM Timișoara, junioara Cristina Maria Sîrbu, devine campioană europeană la dublu, alături de Daria Irina Gherasim de la CSU Galați, iar în 2023 eleva obține medalia de argint, împreună cu aceeași parteneră, la Gimnaziada Mondială din Brazilia.

Secția de badminton de la CSM Timișoara mai înregistrează o performanță la Campionatul European din 2022, prin Alexandru Mocan, care ajunge să joace două sferturi de finală la dublu mixt și la dublu băieți.

La sfârșitul anului trecut, Cristina și Alexandru se clasează pe locul I atât la Campionatul Internațional de Badminton din Austria, cât și la Campionatul Internațional de Badminton din Slovenia, acumulând puncte importante pentru următoarele competiții.

De altfel, reușitele lor au ajutat, alături de cele ale altor jucători buni din țară, ca echipa României să devină, pentru prima dată în istorie, cap de serie la Campionatele Europene de Badminton de anul trecut, U17, din Lituania.

În sala de sport în care s-au pus bazele badmintonului românesc, Corina Dan, cu sprijinul lui Ștefan Nyari, continuă să-i antreneze pe cei pasionați de acest sport. În prezent, sunt aproximativ 100 de jucători, începând de la vârsta de 6 ani, împărțiți pe grupe în funcție de nivelul lor de pregătire. Sala aparține acum de Liceul de Arte Plastice care funcționează în ansamblul de imobile deținut de fostul Liceu UMT.