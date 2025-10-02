Târgul de Crăciun de la Timişoara – în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, organizează, în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, în zona centrală a Municipiului Timișoara, cea de-a XVIII-a ediție a Târgului de Crăciun.
În vederea derulării de activități comerciale în cadrul Târgului, cei interesați pot depune dosarele de înscriere în perioada 2-12 octombrie 2025. Depunerea dosarelor de înscriere se poate face astfel:
online, la adresa de email [email protected], în atașamentele unui singur email (dosarele de înscriere trimise pe alte adrese de email nu vor fi luate în considerare);
în format fizic, la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (Str. Miron Costin nr.2), Compartiment Organizare Evenimente, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00.
Informații complementare, la telefon 0711 056 054, de luni până vineri, orele 8:00-16:30.
CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE
2-12 octombrie 2025 Depunerea cererilor de înscriere
15-17 octombrie 2025 Analiza și selecția dosarelor
20 octombrie 2025 Afișarea rezultatelor
21 octombrie 2025 Depunerea contestațiilor
22 octombrie 2025 Soluționarea contestaților
23 octombrie 2025 Afișarea rezultatelor finale
24-29 octombrie 2025 Încheierea contractelor cu agenții economici selectați, conform unui interval orar ce va fi comunicat ulterior.
Pot participa:
Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – producători sau comercianți de produse nealimentare, cu specific de Crăciun;
Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – producători sau comercianți de produse alimentare (cozonac, kurtos, plăcinte, langoși, prăjituri, dulcețuri de casă, siropuri, produse apicole, vin, cafea, sucuri, preparate fast-food, brânzeturi și produse tradiționale din carne, ciocolată, bomboane, zacuscă, conserve de casă etc.), precum și producători de mâncare gătită cu specific tradițional.
Formularul-tip de înscriere și regulamentul târgului, care include și taxele de participare, se pot descărca de pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.