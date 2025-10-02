Târgul de Crăciun de la Timişoara – în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, organizează, în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 , în zona centrală a Municipiului Timișoara, cea de-a XVIII-a ediție a Târgului de Crăciun .

În vederea derulării de activități comerciale în cadrul Târgului, cei interesați pot depune dosarele de înscriere în perioada 2-12 octombrie 2025. Depunerea dosarelor de înscriere se poate face astfel:

online, la adresa de email [email protected], în atașamentele unui singur email (dosarele de înscriere trimise pe alte adrese de email nu vor fi luate în considerare);

în format fizic, la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (Str. Miron Costin nr.2), Compartiment Organizare Evenimente, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00.

Informații complementare, la telefon 0711 056 054, de luni până vineri, orele 8:00-16:30.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

2-12 octombrie 2025 Depunerea cererilor de înscriere

15-17 octombrie 2025 Analiza și selecția dosarelor

20 octombrie 2025 Afișarea rezultatelor

21 octombrie 2025 Depunerea contestațiilor

22 octombrie 2025 Soluționarea contestaților

23 octombrie 2025 Afișarea rezultatelor finale

24-29 octombrie 2025 Încheierea contractelor cu agenții economici selectați, conform unui interval orar ce va fi comunicat ulterior.

Pot participa:

Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – producători sau comercianți de produse nealimentare, cu specific de Crăciun;

Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – producători sau comercianți de produse alimentare (cozonac, kurtos, plăcinte, langoși, prăjituri, dulcețuri de casă, siropuri, produse apicole, vin, cafea, sucuri, preparate fast-food, brânzeturi și produse tradiționale din carne, ciocolată, bomboane, zacuscă, conserve de casă etc.), precum și producători de mâncare gătită cu specific tradițional.

Formularul-tip de înscriere și regulamentul târgului, care include și taxele de participare, se pot descărca de pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.