Tanczos Barna: UDMR are un proiect de lege care a trecut de Senat anul trecut, proiect care reintroduce vânătoarea şi care de opt luni zace în sertarele Camerei Deputaţilor

Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna a declarat marţi seară – referindu-se la cazul turistei care a decedat după ce a fost atacată de urs – că este vorba de o tragedie cumplită, care ar fi putut fi evitată dacă ar fi fost adoptat proiectul de lege propus de UDMR care prevede reintroducerea vânătorii, informează Agerpres, citat de g4media.ro.

„Suntem în faţa unei tragedii cumplite, o tragedie cumplită care putea fi evitată, iar tragedii similare au mai avut loc în trecut.

Şi, pur şi simplu, ne întrebăm câte persoane trebuie să mai moară, câte persoane trebuie să mai fie mutilate, câte persoane trebuie să ajungă la spital în urma atacurilor urşilor şi cât timp trebuie să mai treacă ca viaţa oamenilor să devină mai importantă pentru tot Parlamentul României decât viaţa unui exemplar de urs brun.

UDMR are un proiect de lege care a trecut de Senat anul trecut, în noiembrie, un proiect de lege care reintroduce vânătoarea şi care de opt luni de zile zace în sertarele Camerei Deputaţilor”, a declarat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, proiectul de lege ar putea fi votat dacă ar exista o decizie în Camera Deputaţilor şi în coaliţie.

„Prevenţia este absolut importantă şi fără prevenţie asemenea vieţi omeneşti se vor pierde. Dacă nu intervine ministerul de resort şi nu intervine Parlamentul, din păcate, mulţi tineri de 19 ani sau mulţi oameni care practică sporturile montane sau care pur şi simplu lucrează în agricultură vor fi într-un pericol iminent.

Nu mai suntem în siguranţă nici pe potecile montane, nu mai suntem în siguranţă nici pe terenurile agricole şi în anumite zone, nu mai suntem în siguranţă nici măcar în intravilanul localităţilor.

Este nevoie de o asumare, de o responsabilitate din partea Legislativului şi este nevoie urgentă de o decizie prin care să putem preveni asemenea tragedie. Transmit sincere condoleanţe familiei îndurerate şi cred, în continuare, că nimic nu poate fi mai presus de vieţile oamenilor”, a mai declarat Tanczos Barna.

Acesta a menţionat că, potrivit datelor statistice, numărul atacurilor urşilor creşte, la fel ca valoarea pagubelor produse de aceştia şi doar dacă există prevenţie şi un pachet complex de măsuri, aceste atacuri pot fi prevenite.

„În perioada mandatului pe care l-am avut, am început implementarea unui set de măsuri, un pachet complex de prevenţie, şi prin acest set de măsuri se putea ajunge la rezultate concrete.

Am reintrodus cota preventivă, cota de extragere preventivă a exemplarelor de urs în zonele puternic afectate de atacuri şi trebuia mers mai departe, inclusiv prin introducerea vânătorii. (…) De când am plecat noi de la guvernare, nu s-a mai făcut niciun pas în vederea gestionării acestor conflicte om-urs. Inactivitatea nu va rezolva această problemă niciodată. (…) În calitate de ministru, aş fi dus pachetul de măsuri până la capăt.

Ceea ce am văzut, după plecarea UDMR de la guvernare, că acest pachet de măsuri nu a mai fost continuat, nici planul privind protecţia culturilor şi a fermierilor cu garduri electrice nu a fost finalizat, nici pachetul de măsuri preventive prin cotă de prevenţie şi cotă de vânătoare nu au fost duse mai departe, nu au apărut alte soluţii, eventual alternative la ce am propus noi, pur şi simplu de când am plecat noi nu s-a mai întâmplat nimic în acest domeniu”, a afirmat fostul ministru al Mediului.

Tragedia de marţi s-a întâmplat, într-adevăr, pe un traseu montan, a subliniat el, dar trebuie avut în vedere faptul că este vorba de un traseu montan extrem de frecventat de turişti.

„Deci, nu vorbim de o zonă izolată, nu vorbim de o zonă unde omul să apară foarte rar şi să fi avut loc o întâlnire, un contact om – urs într-o zonă extrem de izolată. Vorbim de o zonă frecventată de turişti, o zonă unde treceau, poate, cu sutele în fiecare zi”, a conchis Tanczos Barna.