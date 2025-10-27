Tânăr surprins de polițiștii locali în timp ce sustrăgea o bicicletă din Piața Victoriei

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică, aflați în patrulare în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 6.00, în zona centrală a orașului, au observat o persoană care a tras de sistemul de siguranță al unei biciclete legată de un pom, în fața unui restaurant din Piața Victoriei.

Acesta a aruncat sistemul de prindere în coșul de gunoi pentru a scăpa și a încercat să fugă. Imediat a fost somat de polițiștii locali să stea pe loc, după care a fost legitimat în vederea identificării, stabilindu-se că este vorba despre un tânăr de 18 ani, cu domiciliul în localitatea Recaș.

Acesta a fost predat, împreună cu bicicleta pe care a încercat să o sustragă, polițiștilor de la Secția 1 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.