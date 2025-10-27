Angajații din Generația Z au nevoie de AI pentru a socializa la locul de muncă

Angajații din Generația Z au nevoie de inteligența artificială pentru a socializa cu colegii de muncă, arată un studiu recent publicat în Daily Mail.

Concret, aproape jumătate dintre angajații din Generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale.

Britanicii cu vârste între 16 și 28 de ani mărturisesc că se simt mai confortabil să vorbească cu chat-boții decât cu colegii lor și folosesc sisteme precum ChatGPT sau Google Gemini înainte de a participa la ședințe, scrie tvrinfo.ro.

40% dintre respondenți au declarat că tehnologia îi face să se simtă „mai încrezători” atunci când comunică cu colegii, în timp ce doar 25% au declarat că nu îi ajută deloc.

Sondajul mai arată că bărbații utilizează inteligența artificială mai des decât femeile la locul de muncă, deși 52% dintre femei au recunoscut că folosesc tehnologia pentru a trimite e-mailuri și mesaje profesionale.

Datele mai arată că mai mult de o treime dintre angajați din Generația Z merg chiar la întâlniri cu glume pregătite de AI pentru a-i face pe ceilalți să se simtă mai în largul lor.

Aproximativ 33% au spus că au exersat conversații complete cu chatbotul înainte de a se întâlni cu cineva în viața reală, pentru a evalua ce replici ar fi bine primite sau nu.

Foto cu titlu ilustratic