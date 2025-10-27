Doi multipli olimpici naționali din Timișoara au obținut aur și argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori

Lotul de juniori al României a făcut furori la a patra ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată, în perioada 18-25 octombrie, la Piatra Neamț: cei zece elevi români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz!

La acest rezultat fabulos au contribuit și doi timișoreni. Alexandru Kelemen, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, a avut cel mai mare punctaj dintre toți cei 111 participanți (câștigător absolut), obținând atât o medalie de aur, cât și titlul de câștigător al secțiunilor Teorie și Hartă Mută.

Cel de-al doilea elev din Timișoara, Șerban Brindescu (clasa a VIII-a la Școala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu”), a reușit să-și adjudece o medalie de argint.

Cu atât mai remarcabile sunt performanțele celor doi elevi din Timișoara, cu cât, pe parcursul anului școlar 2024/2025, ei nu s-au focusat doar pe astronomie și astrofizică, ci au reușit să se califice la etapa națională a mai multor olimpiade.

Astfel, pe lângă medalia de aur și prima mențiune obținute la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică (secțiunea S1, clasele a IX-a și a X-a), Alexandru Kelemen și-a trecut în palmares și o mențiune și o medalie de argint la Olimpiada Națională de Fizică, precum și o medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică, el mai reușind să se califice și la Olimpiada Națională de Matematică!

La rândul său, Șerban Brindescu a reușit, în același an școlar 2024/2025, să se califice la etapa națională a nu mai puțin de cinci olimpiade, izbutind performanța de a se întoarce cu câte o distincție de la fiecare: un premiu special pentru cea mai bună rezolvare a celei mai grele probleme la Olimpiada Națională de Lingvistică, o medalie de bronz la Olimpiada Națională de Matematică, câte o mențiune și o medalie de argint la Olimpiada Națională de Informatică și Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, respectiv prima mențiune și o medalie de aur la Olimpiada Națională de Fizică!

Revenind la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică de la Piatra Neamț, iată și numele celorlalți componenți ai lotului României: Matei Butnaru (Botoșani, clasa a X-a) – medalie de aur, Robert Cristian Amariei (Gheorgheni/Harghita, clasa a X-a) – medalie de aur și titlul de câștigător al Probei Observaționale, Vlad Toncu (București, clasa a IX-a) – medalie de aur, Mihai Teșileanu (Pitești, clasa a IX-a) – medalie de aur, Tudor Ioan Dragomir (Vălenii de Munte/Prahova, clasa a IX-a) – medalie de aur, Albert Alexandru Voicu-Olteanu (Pitești, clasa a IX-a) – medalie de aur, Daria Tiana Lițcanu (Iași, clasa a IX-a) – medalie de argint, Sebastian Mihai Băieșu (Ploiești, clasa a VII-a) – medalie de bronz.

La a patra ediție a IOAA jr. au participat 20 de țări: Bulgaria, Canada, China, Columbia, Cehia, Estonia, Grecia, India, Italia, Lituania, Malaezia, Moldova, Nepal, Polonia, Qatar, România, Suedia, Thailanda, Ucraina și Emiratele Arabe Unite.

Următoarea ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică va avea loc în perioada 1-9 noiembrie 2026, în orașul Ubon Ratchathani din Thailanda.