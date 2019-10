Tamara Buciuceanu Botez a murit la vârsta de 90 de ani

Este vestea tristă a zilei. Tamara Buciuceanu a murit la vârsta de 90 de ani, după ce a fost internată la începutul lunii octombrie la Spitalul Elias din Bucureşti, din cauza unei boli cardiace mai vechi, care s-a acutizat.

Tamara Buciuceanu Botez era supranumită ‘Doamna comediei românești’ și a lăsat în urma ei multă durere.

„Spitalul Elias anunță cu regret dispariția unei mari doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a anunțat unitatea medicală printr-un comunicat de presă.

Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august 1929, la Tighina, pe vremea când această regiune aparținea României. Ea a frecventat Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri’ din Iași, în perioada 1948-1951, apoi s-a transferat la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Băltățeanu, terminând studiile în anul 1952.

Ce spuneau medicii înainte cu câteva ore ca Tamara Buciuceanu să se stingă din viață

„Starea dumneaei s-a agravat pe fondul problemelor cardiace preexistente, de care ştiaţi şi este în terapie intensivă, nu a părăsit nicio secundă terapia intensivă, intubată şi ventilată mecanic. Starea dumneaei s-a agravat din weekend, progresiv, dar astăzi este, într-adevăr, o situaţie critică. Evoluţia bolii cardiace a fost una nefericită cu nevoia de intubaţie şi ventilaţie, cu conectarea la aparate astfel încât oxigenul necesar supravieţuirii este asigurat aproape exclusiv de aparatele de ventilaţie mecanică. (…) Noi ne dorim din tot sufletul (n.r. să îşi revină)”.

Drama neștiută a actriței din „Liceenii”. Tamara Buciuceanu Botez a iubit un singur bărbat

Deși a făcut carieră în comedie și are numeroase realizări (nr. printre care și Premiul Academiei Romane pentru merite deosebite în teatru și film), Tamara Buciuceanu Botez a trăit o dramă în plan personal. Actrița care nu a avut niciodată copii a iubit un singur bărbat, pe medicul anestezist Alexandru Botez, cu care s-a căsătorit la începutul anilor 60. Din păcate, soțul ei a murit în urmă cu peste 20 de ani, lăsând-o cu un dor care nu s-a stins nici acum.

„Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi‘, a declarat acum ceva vreme Tamara Buciuceanu Botez pentru Taifasuri.

