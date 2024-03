Suspendarea Simonei Halep, redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus pedeapsa Simonei Halep la 9 luni, în loc de 4 ani, potrivit deciziei oficial publicate marți pe site. Informația inițială a fost publicată de Euronews, scrie g4media.ro. De asemenea, proba de sânge a fost anulată. Decizia TAS este una definitivă, iar Simona Halep poate reveni imediat pe teren.

În 2022, la 21 octombrie, Simona Halep anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în data de 24 octombrie 2023.

În 15 decembrie 2023, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou.

Simona Halep a fost audiată la TAS la începutul lunii februarie 2024.

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv care, în opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, relatează Reuters, transmite News.ro.

Roxadustat, care se află pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping, poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa.

Halep, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu a fost dezvăluit pe etichetă. Dubla campioană de grand slam a declarat că nu a folosit niciodată substanţe interzise şi că neglijenţa Quantum şi afirmaţiile false că suplimentul său era legal i-au afectat cariera şi i-au provocat umilinţă.

Halep cere, de asemenea, daune punitive. Ea a intentat procesul la un tribunal din New York, în Manhattan. Quantum, cu sediul în Scarborough, Ontario, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii pentru Reuters.

Fondatorul său a declarat în octombrie pentru ziarul canadian The Globe and Mail că Halep caută un ţap ispăşitor şi că firma sa a fost transformată în „ţapul ispăşitor”.