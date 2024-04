Suspans prelungit. CSC Dumbrăvița, învinsă în deplasare.

CSC Dumbrăvița a fost învinsă cu scorul de 2-0, sâmbătă, în deplasare, de Unirea Dej, în etapa a 3-a din play-out-ul Ligii a II-a.

Deși alb-verzii își puteau asigura menținerea în eșalonul secund cu cel puțin o remiză, suspansul se va prelungi, cel puțin cu o săptămână, în privința îndeplinirii obiectivului pe care îl are unica reprezentantă a județului Timiș pe cea de-a doua scenă fotbalistică.

Prima repriză a fost destul de săracă în ocazii clare, astfel că primul episod notabil a fost cel din minutul 15, la accidentarea nefericită a lui Gladun, care s-a ciocnit în propriul careu cu Toroc, ieșit pe respingere. CSC Dumbrăvița a avut mai mult inițiativa și și-a creat câteva oportunități de a deschide scorul.

În minutul 27, nou-intratul Sofran a tras de la 25 de metri, mingea a fost deviată și a trecut puțin pe lângă vinclu.

Apoi, în minutul 31, Paulevici a reluat din lateral, pe lângă poartă.

Dejenii au replicat în minutul 45, la o degajare greșită a lui Toroc, pe centru, când Adrian Pop a încercat un șut de la 30 de metri, însă pe lângă țintă.

Repriza secundă a început cu o ocazie mare în contul echipei din Dumbrăvița. În minutul 47, Nortey a reluat din lateral stânga, puțin pe lângă stâlpul de la colțul lung.

Apoi, în minutul 53, la un corner de pe partea dreaptă, bătut la bara a doua, Paulevici a reluat cu capul, dar Moroz a respins spectaculos de la vinclu.

Oarecum contrar cursului jocului a venit penalty-ul din care gazdele au deschis scorul.

În minutul 63, la un corner de pe stânga bătut la prima bară, Zurbagiu a comis henț, iar centralul a indicat punctul cu var. Albert Hofman a executat lovitura de pedeapsă și și-a adus echipa în avantaj.

Replica alb-verzilor nu s-a lăsat mult timp așteptată.

După un șut expediat peste poartă de Salhi, în minutul 68, a venit dubla ocazie mare din minutul 69. Paulevici a nimerit transversala, mingea a revenit în teren, Horcea a reluat din nou spre poartă, dar Moroz a respins în corner. CSC Dumbrăvița a presat mai mult și a forțat egalarea, însă în loc de 1-1 s-a făcut 2-0.

În minutul 90, pe un contraatac, Manole a ratat inițial șutul dar a rămas în posesie și a întors pentru același Albert Hofman, care a realizat „dubla” cu un șut pe jos, din lateral dreapta, la colțul lung.

S-a încheiat 2-0, un rezultat care o menține în cărți, cel puțin teoretic, pe Unirea Dej. În etapa viitoare, CSC Dumbrăvița va sta, în timp ce ardelenii joacă în deplasare cu Metaloglobus București.

Și tot formația din capitală va fi viitoarea adversară a grupării timișene, peste două săptămâni, pe arena „Ștefan Dobay”.

Unirea Dej: Moroz – Stancovici, Kereki (cpt.), Chira, D. Roș (46, Șuteu) – Militaru (60, Manole), Ciuciulete (79, Telcean), Ad. Pop – Hofman, Fulga (60, Golda), Bîrnoi (65, D. Pop). Antrenor: Dragoș Militaru.

CSC Dumbrăvița: Toroc – Morariu, Zurbagiu (cpt.), Gladun (18, Sofran) – Băluțoiu (74, Sima), Martinov, Horcea (74, Gavra), Salhi, Ghinescu – Nortey (74, Olaru), Paulevici (85, Jorz). Antrenor: Cosmin Stan.

„Nu-mi vine să cred cum am putut să pierdem.

Aveam meciul complet în control, gazdele nu erau periculoase prin absolut nimic și facem niște greșeli copilărești.

În prima repriză, nu ne-au costat, dar după pauză, a venit greșeala aceasta copilărească de la penalty, care ne-a costat foarte mult. Un penalty făcut gratuit de noi.

La pauză chiar le spuneam că am scăpat cu bine după acele greșeli prostești din finalul primei reprize, de la degajările lui Toroc pe centru. Am zis că trebuie să fim atenți, să nu se mai repete.

Dar uite că, din păcate, am greșit din nou. Am avut ocaziile noastre, mai ales după golul lor de 1-0 am ratat vreo trei ocazii rarissime. Dar la cum se juca, meciul curgea clar spre un 0-0, cu gazdele resemnate, care nu erau periculoase cu aproape nimic.

Am avut meciul în control, dar dintr-o prostie l-am pierdut. Mare păcat, pentru că puteam termina campionatul astăzi…

În loc să rezolvăm noi astăzi situația menținerii noastre, sperăm să o rezolve alții pentru noi săptămâna viitoare! Așa suntem noi, din păcate…

Deja nu mai suport accidentările acestea care vin una după alta.

Nici nu știu, să o pun pe seama ghinionului?

Cum spuneam și înainte de meci, Ahmet a fost pus de doctor pe picioare, a revenit la antrenament și a suferit o entorsă, singur, nimeni lângă el. Azi pierdem un om de bază și dereglăm sistemul pe care l-am pregătit, Gladun se ciocnește de Toroc iar acum e la spital pentru investigații.

Sperăm să fie bine…

Pe final îl pierdem pe Paulevici, care are glezna dublă. Băluțoiu se cere la pauză afară cu probleme la inghinali.

Foarte, foarte greu de gestionar această situație cu accidentările, care ni se întâmplă de trei-patru săptămâni.

Într-adevăr, urmează o pauză pentru noi, dar la cum au decurs lucrurile în ultimul timp, mă aștept din nou la ce este mai rău”, a declarat antrenorul Cosmin Stan.