Simion Moșiu, supărat foc pe Ruben Lațcău: „Viceprimarul continuă să fie sabotat din interior, a încurcat laptele din frigider cu un ceai îmbunătățit sau pur și simplu nu-i pasă”. Reacția edilului

Consilierul local liberal Simion Moșiu este supărat foc pe viceprimarul userist Ruben Lațcău, pe motiv că promite ceva și se întâmplă… cu totul altceva.

„In ultima ședința de CL am propus montarea scenei pt evenimentele ulterioare pe amplasamentul din perioada târgului de Crăciun, adică in fata Rectoratului. Dnu-l viceprimar Lațcău fiind de acord, ba mai mult promițînd ca intervine personal sa se rezolve! Avantajul era : posibilitatea iluminării artistice a fațadei Operei, acustica mai buna, poluare fonică mai mică pt cei care locuiesc in zona. Rezultatul îl vedeți , scena se montează și blochează fațada Operei… Ce sa înțelegem ? Viceprimarul continua sa fie sabotat din interior, a încurcat laptele ,, din frigider ,, cu un ceai îmbunătățit sau pur și simplu nu i pasa …”, a scris Simion Moșiu pe pagina sa de Facebook, publicând și imaginea alăturată.

Ruben Lațcău a răspuns la postarea lui Simion Moșiu: „Sunt de acord că cel mai bun amplasament este cel de lângă rectorat și mi-aș dori ca toate evenimentele să păstreze acest format dar aici Casa de Cultură a dorit această poziție la rugămintea celor de la TVR pentru transmisiunea în direct. Ieri nu am știut acest aspect, nu am dorit să vă induc în eroare”.