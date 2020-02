Sfântul Nectarie vindecă și ocrotește credincioșii din Banat

Într-una dintre cele mai frumoase regiuni ale Banatului de Munte, într-un cadru natural înconjurat de păduri de fag și brad se află singura mănăstire de pe tărâm bănățean cu numele Sfântului Nectarie Taumaturgul.

O găsim în satul Feneș, comuna cărășeană Armeniș. Nu e mare distanța până acolo; sunt 123 de kilometri de la Timișoara, pe DN 6, iar Armenișul se află între Caransebeș și Băile Herculane, după Piatra Scrisă.

În acel loc, în care frumusețea naturii este minunat completată de bogăția spirituală ce numai credința adevărată o poate da, a început, în urmă cu două decenii, șederea în Banat a Sfântului Nectarie. De atunci, și-a ridicat biserică trainică, de unde, cu puterea sa tămăduitoare, vindecă și îi ocrotește pe credincioși.

O scurtă biografie a unui Ales al Divinității

Sfântul Nectarie s-a născut în orășelul Silivria din Tracia, de pe actualul teritoriu al Turciei, la 1 octombrie 1846. La vârsta de 14 ani se îndreaptă către Constantinopol, unde muncește din greu pentru hrană. Singura lui mângâiere, după orele istovitoare de muncă, era Sfânta Biserică.

Remarcat de către conducătorii Școlii Metocului Sf. Mormânt, este angajat ca pedagog și învățător la această școală. Tot ca învățător, începând de la vârsta de 20 de ani, îl aflăm și în insula Hios. La 27 de ani își urmează glasul conștiinței și, din dragoste pentru Hristos, devine monah la Mănăstirea Nea Moni de pe această insulă. Ajutat de Dumnezeu printr-un om bogat, care era cucerit de viața sfântă dusă de către Părintele Nectarie, el își împlinește visul de a învăța și termină liceul în 1881. Cu binecuvântarea Patriarhului Alexandriei, urmează Facultatea de Teologie din Atena.

Reîntors în Alexandria Egiptului, este numit predicator principal al Patriarhiei. Tot atunci, Sf. Nectarie tipărește mai multe cărți de răspândire a dreptei credințe. Trece prin toate treptele ierarhice, fiind hirotonit (15 ianuarie 1889) episcop și numit Mitropolit de Pentapolis. În anul 1890, din pricina unor neînțelegeri, este trimis în Grecia.

Înjosit și trecut cu vederea multă vreme, ajunge în cele din urmă director al Seminarului Teologic Ortodox Rizareion. În afară de formarea tinerilor seminariști, s-a ocupat și de creșterea duhovnicească și închegarea unei strânse comuniuni între cei care îi erau ucenici.

Renunță la funcția de conducător al Seminarului Teologic după ce consideră că și-a îndeplinit datoria și întemeiază împreună cu un grup de ucenice Mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina.

După trecerea sa la cele veșnice, în 1920, printr-o întâmplare minunată, trupul său este descoperit neputrezit și izvorând mir.

Canonizarea sa a avut loc în 1961, fiind serbat pe 9 noiembrie. Despre minunile săvârșite de Sf. Nectarie în zilele noastre – mai ales vindecări de cancer și alte boli grave, ce se săvârșesc la moaștele sale, ori cu untdelemn de la candela sa – s-au scris nenumărate cărți în Grecia, care în parte au fost traduse și în românește.

Insula Eghina este cunoscută turiştilor şi credincioşilor ca Insula Sfântului Nectarie, făcătorul de minuni şi vindecătorul. Acolo, pe locul unde a vieţuit monahul, se află și acum Mănăstirea Sfânta Treime (Mănăstirea Sfântului Nectarie).

Este o mănăstire de maici care desfăşoară o intensă activitate socială şi este căutată de credincioşi pentru că aici este înmormântat Sfântul Nectarie. În insula Eghina se ajunge numai cu vaporul din portul Pireu, care face curse zilnice.

Casa trainică din Banat

În apropierea localității Feneș, sat aparținând de comuna cărășeană Armeniș, a început, înainte de 1989, construirea unui lac de acumulare. Așa s-au ridicat, la acea vreme, și locuințe pentru muncitori. Însă, după 1989, lucrările au stagnat, iar multe dintre locuințe au fost părăsite.

Un deceniu mai târziu, acolo era întemeiat Schitul Feneș, cu hramul Sfântului Nectarie. A luat fiinţă la iniţiativa preotului Constantin Bertea, vicar administrativ al Episcopiei Caransebeşului, în acea vreme, cu binecuvântarea părintelui Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, în anul 2001 şi prin osteneala monahiei Macrina Vieriu.

Atunci, în clădirile dezafectate preluate de către Episcopia Caransebeşului s-a reuşit amenajarea unui paraclis, a unui corp de chilii, trapeză şi a unei anexe gospodăreşti. În anul 2007 lucrările au stagnat şi din lipsă de personal, schitul şi-a încetat activitatea. Începând cu luna septembrie a anului 2008 viaţa monahală a revenit la lumină, cu doi vieţuitori, schitul fiind transformat în schit de călugări, depunând eforturi de finalizare a lucrărilor începute în această aşezare.

Sub păstorirea părintelui protosinghel Hristofor Abălașei s-a reușit ridicarea unei biserici. După dispariția fulgerătoare a părintelui Hristofor, în septembrie 2017, la doar 31 de ani, a fost numit stareț părintele protosinghel Rafel Mutrescu. Părintele Hristofor Abălașei își doarme somnul de veci în curtea schitului, chiar lângă biserica pe care, în timpul vieții, a început cu atâta dragoste să o construiască.

Ardelean, din părinți moldoveni, dar cu o trainică legătură cu Banatul

Părintele protosinghel Rafael Mutrescu a fost numit stareț al Schitului Sfântul Nectarie Taumaturgul Feneș în luna octombrie a anului 2017. A venit aici de la Mănăstirea Piatra Scrisă, aflată la câțiva kilometri de Feneș. „Am 30 de ani de călugărie. Am intrat la mănăstire în 1990. Mănăstirea Horaița din județul Neamț este mănăstirea mea de metanie. Sunt născut în Cugir, județul Alba, ardelean din părinți moldoveni, dar cu o trainică legătură cu Banatul.

Aceste locuri, bănățene, au avut întotdeauna o însemnătate aparte pentru mine. Aici am venit, în 1985, la Lugoj, unde am absolvit Liceul Coriolan Brediceanu. Și tot la Lugoj am avut primul loc de muncă, la IURT”, astfel se prezintă părintele protosinghel.

Rafael Mutrescu a mai slujit la Mănăstirea Petroasa Mare (sat Petroasa Mare, comuna Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş) și la Mănăstirea Izvorul lui Miron de la Românești.

Sfântul, un prieten drag…

În biserica Sfântului Nectarie de la Feneș, slujbele oficiate sunt cele specifice de mănăstire. Și, în fiecare zi de vineri, este oficiată Taina Sfântului Maslu, de la ora 20, respectiv 21 (când se va trece la orarul de vară). „Vin credincioși din mai multe locuri, de la Timișoara, de la Lugoj, din Turnu-Severin. Nu puțini sunt cei care, venind din Mehedinți în drum spre Timișoara, se opresc la noi”, spune părintele protosinghel Rafael Mutrescu. Participă și la liturghii, și la Sfântul Maslu, dar nu puțini sunt cei care, din binecuvântate pricini, nu reușesc să ajungă la slujbe, și atunci vin pentru a se închina la racla cu moaștele Sfântului Nectarie, așezate la loc de cinste în biserică.

Să-i solicite, cei bolnavi sau aparținătorii lor, ajutor pentru însănătoșire, ori să-i mulțumească pentru ajutorul dat. Ei, acești credincioși care, de-a lungul anilor au găsit în Sfânt un prieten drag, sunt cei care, prin donațiile lor, au făcut posibilă ridicarea și, mai apoi, continuarea lucrărilor la Biserica de la Feneș. Până în prezent, s-au pictat cupola, turla mare și pridvorul bisericii. Mai e de pictat altarul și naosul.

„Totul se face cu ajutorul financiar al credincioșilor, într-un fel am putea spune banul văduvei. Chiar anul acesta am primit o sumă mai mare, 10.000 de lei, de la o familie din Feneș”, mai spune părintele.

… Taumaturgul

Lucrarea taumaturgică a Părintelui continuă fără încetare, mulți mărturisind despre tămăduiri de boli cu neputință de vindecat. „Sfântul Nectarie m-a vindecat de cancer… Sfântul Nectarie m-a vindecat de infertilitate, acum sunt mamă… Sfântul Nectarie m-a vindecat de noduli la sân… Sfântul Nectarie m-a vindecat de depresie… Sfântul Nectarie, la care mă rog neîncetat, mă ferește de boli… Credeți în el, Sfântul Nectarie este grabnic ajutător și nu lasă pe nimeni nemângâiat”, sunt doar câteva dintre miile de mărturii ale credincioșilor care i-au cerut ajutorul.

Părintele Rafael ne-a povestit despre două minuni care s-au făcut la Feneș prin mijlocirea Sfântului Nectarie. „Una o am chiar scrisă pe hârtie, iar alta mi-a fost adusă la cunoștință prin viu grai de o doamnă din Lugoj care s-a vindecat de cancer. Minuni se întâmplă”, afirmă starețul.

În satul Feneș, comuna cărășeană Armeniș, se află singura mănăstire de pe tărâm bănățean cu numele Sfântului Nectarie Taumaturgul. Un loc în care creștinii găsesc liniște, pace sufletească, sentimentul de loc în care ai întâlnit un prieten adevărat… L-ai aflat pe Sfântul care, tainic, îți aude glasul inimii și care, miraculos, vindecă boli trupești și sufletești, chiar și pe cele mai grele.