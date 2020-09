Șerdean Mugur Lucian, candidat independent la Primăria Timișoara: „Am ajuns administrația cu cele mai mari datorii din România”

Mă numesc Șerdean Mugur Lucian, timișorean din naștere, candidat independent, sunt singurul candidat la funcția de primar al Municipiului Timișoara care am studiat în ultimii patru ani administrația locală și am demascat și am denunțat CORUPȚIA ce se revarsă din Primăria Timișoara, cea mai coruptă administrație din România după topul întocmit de Curtea de Conturi a României.

În ultimii patru ani am făcut peste o mie de sesizări către primărie pentru furnizarea de informații de interes public și sesizări către toate instituțiile statului în încercarea de a opri jafurile ce au loc în Primăria Timișoara într-o rutină ce pare că nu mai impresionează pe nimeni.

Am deschis 50 de procese împotriva administrației locale pentru ascunderea informațiilor de interes public precum și procese cu obligația de a face atunci când am descoperit lipsa unor documente vitale în orice administrație locală din România.

În urma studierii amănunțite a tuturor deciziilor luate de administrația locală am făcut zece denunțuri penale pentru fapte grave de corupție cu consecințe serioase asupra sănătății timișorenilor și asupra bugetului local.

Cea mai mare dezamăgire am trăit-o atunci când mi-au fost clasate toate denunțurile penale iar procurorul responsabil de aceste fapte grave a fost în final avansat la DNA București. Așa am înțeles că sloganul manifestațiilor din stradă, determinate de modificările la legile justiției, „DNA să vină să va ia”, se aplică doar la administrațiile conduse de psd-iști.

Schimbarea primarului în Timișoara înseamnă înlăturarea unui sistem corupt ce dăinuie de pe vremea fostului primar și care e responsabil de distrugerea orașului nostru drag și umilirea tuturor cetățenilor orașului prin lipsurile evidente în orice serviciu public oferit de către primărie: lipsa locurilor în creșe și grădinițe, școli insalubre și spații insuficiente, licee părăginite și spitale neprimitoare, transport în comun neadaptat nevoilor călătorilor, salubrizare stradală fictivă etc.

Faptele grave de corupție produse de administrația locală și dezvăluite public au fost posibile datorită subjugării totale de către primar a Consiliului Local, compus din consilieri care s-au distanțat total de nevoile cetățenilor orașului ce i-au ales și au servit doar intereselor primarului.

Pe pagina mea de Facebook: Lucian Mugur Serdean puteți găși în detaliu informații legate de cele mai grave fapte de corupție ce au secătuit bugetul local și astfel am ajuns administrația cu cele mai mari datorii din România.

