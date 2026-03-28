Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Se modifică traseele liniilor Expres 1, Expres 3 și 5B

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, începând cu data de 30.03.2026, traseele liniilor de autobuz Expres 1, Expres 3 și 5B vor fi modificate temporar, ca urmare a închiderii Podului Iuliu Maniu, în vederea realizării lucrărilor de modernizare.

Noile trasee și stațiile aferente sunt următoarele:

 

Expres 1

Traseu tur:

Pod Calea Șagului – Calea Șagului – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – Calea Circumvalațiunii – Calea Torontalului – strada Grigore Alexandrescu – Calea Aradului – strada Ștefan Procopiu – Calea Aradului – Ikea

Stații tur:

Pod Calea Șagului – Shopping City (Calea Șagului) – Piața Veteranilor (Calea Șagului) – Calea Șagului (bulevardul Liviu Rebreanu) – Piața Iuliu Maniu (16 Decembrie) – Regele Carol (bulevardul General Ion Dragalina) – Gara de Nord – Gheorghe Lazăr (Circumvalațiunii) – Circumvalațiunii (Burebista) – Piața Consiliul Europei (Calea Torontalului) – Miresei (Calea Torontalului) – Liege (Calea Torontalului) – Vox – Grigore Alexandrescu (Calea Torontalului) – Universitatea de Științele Vieții – Girație (Aradului) – Tristan Tzara – Ikea – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina)

Traseu retur:

Ikea – Calea Aradului – strada Ștefan Procopiu – Calea Aradului – strada Grigore Alexandrescu – Calea Torontalului – Calea Circumvalațiunii – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului – Pod Calea Șagului

Stații retur:

Ikea – Tristan Tzara – Universitatea de Științele Vieții – Grigore Alexandrescu – Vox – Liege (Calea Torontalului) – Miresei – Piața Consiliul Europei – Gheorghe Lazăr – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Constantin Brâncoveanu – Piața Iuliu Maniu – Calea Șagului – Piața Veteranilor – Shopping City – Pod Calea Șagului

 

Expres 3

Traseu tur:

Calea Martirilor 1989 – strada Surorile Martir Caceu – Aleea F.C. Ripensia – Pasaj Michelangelo – bulevardul Vasile Pârvan – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – strada Budai Deleanu – bulevardul Dâmbovița – strada Ion Barac – strada Ardealului – strada Ioan Slavici – strada Ovidiu Cotruș – strada Wilhelm Tell – strada Paul Morand (Elba)

Stații tur:

Apicultorilor – Mureș – Martir Constantin Prezan – Martir I. Stanciu – Martirilor – Casa Tineretului – Sala Constantin Jude – Pasaj Michelangelo – Universitatea de Vest din Timișoara – Pod Mihai Viteazul – Biserica Piaristă – Piața Regina Maria – Jiul – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Constantin Brâncoveanu – Piața Iuliu Maniu – Crizantemelor – Banatul – Dâmbovița Buclă – Baba Novac – Opre Gogu – Păcii – Canton CFR – Liceul Auto – Podgoriei – C.I. Nottara – Răscoala din 1907 – Polonă – Kromberg – Elba

Traseu retur:

strada Paul Morand – strada Otto Rudolf – strada Wilhelm Tell – strada Ovidiu Cotruș – strada Ioan Slavici – strada Ardealului – strada Ion Barac – bulevardul Dâmbovița – strada Budai Deleanu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – bulevardul Regele Ferdinand I – Pod Mihai Viteazul – bulevardul Vasile Pârvan – strada Cluj – Calea Martirilor 1989

Stații retur:

Elba – Kromberg – Otto Rudolf – Polonă – Răscoala din 1907 – C.I. Nottara – Podgoriei – Liceul Auto – Canton CFR – Păcii – Opre Gogu – Dâmbovița Buclă – Dâmbovița Transilvaniei – Piața Iuliu Maniu – Regele Carol (bulevardul General Ion Dragalina) – Gara de Nord – Jiul – Piața Regina Maria – Catedrala Mitropolitană – Facultatea de Electrotehnică – Universitatea de Vest din Timișoara Complex Studențesc – Cluj – Martirilor – Martir I. Stanciu – Mureș – Apicultorilor

Linia 5B

Traseu tur:

strada Bârzava – strada Dunărea – strada Nera – Calea Circumvalațiunii – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Regele Carol I (sens giratoriu Văcărescu)

Stații tur:

Bârzava – Dunărea – Stadion – Nera – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Regele Carol (Tinereții)

Traseu retur:

bulevardul Regele Carol I (sens giratoriu Văcărescu) – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – Calea Circumvalațiunii – Calea Bogdăneștilor – Buclă Ronaț – Calea Bogdăneștilor – strada Alexandru Lăpușneanu – strada Alecu Russo – strada Veronica Micle – strada Bârzava

Stații retur:

Regele Carol – Gara de Nord – City of Mara – Balta Verde – Grigore Alexandrescu – Ronaț – Grigore Alexandrescu – Alexandru Lăpușneanu – Veronica Micle – Bârzava

Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu data de 30 martie 2026 și vor fi valabile pe durata desfășurării lucrărilor de modernizare la Podul Iuliu Maniu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *