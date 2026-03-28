Se modifică traseele liniilor Expres 1, Expres 3 și 5B

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, începând cu data de 30.03.2026, traseele liniilor de autobuz Expres 1, Expres 3 și 5B vor fi modificate temporar, ca urmare a închiderii Podului Iuliu Maniu, în vederea realizării lucrărilor de modernizare.

Noile trasee și stațiile aferente sunt următoarele:

Expres 1

Traseu tur:

Pod Calea Șagului – Calea Șagului – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – Calea Circumvalațiunii – Calea Torontalului – strada Grigore Alexandrescu – Calea Aradului – strada Ștefan Procopiu – Calea Aradului – Ikea

Stații tur:

Pod Calea Șagului – Shopping City (Calea Șagului) – Piața Veteranilor (Calea Șagului) – Calea Șagului (bulevardul Liviu Rebreanu) – Piața Iuliu Maniu (16 Decembrie) – Regele Carol (bulevardul General Ion Dragalina) – Gara de Nord – Gheorghe Lazăr (Circumvalațiunii) – Circumvalațiunii (Burebista) – Piața Consiliul Europei (Calea Torontalului) – Miresei (Calea Torontalului) – Liege (Calea Torontalului) – Vox – Grigore Alexandrescu (Calea Torontalului) – Universitatea de Științele Vieții – Girație (Aradului) – Tristan Tzara – Ikea – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina)

Traseu retur:

Ikea – Calea Aradului – strada Ștefan Procopiu – Calea Aradului – strada Grigore Alexandrescu – Calea Torontalului – Calea Circumvalațiunii – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului – Pod Calea Șagului

Stații retur:

Ikea – Tristan Tzara – Universitatea de Științele Vieții – Grigore Alexandrescu – Vox – Liege (Calea Torontalului) – Miresei – Piața Consiliul Europei – Gheorghe Lazăr – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Constantin Brâncoveanu – Piața Iuliu Maniu – Calea Șagului – Piața Veteranilor – Shopping City – Pod Calea Șagului

Expres 3

Traseu tur:

Calea Martirilor 1989 – strada Surorile Martir Caceu – Aleea F.C. Ripensia – Pasaj Michelangelo – bulevardul Vasile Pârvan – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – strada Budai Deleanu – bulevardul Dâmbovița – strada Ion Barac – strada Ardealului – strada Ioan Slavici – strada Ovidiu Cotruș – strada Wilhelm Tell – strada Paul Morand (Elba)

Stații tur:

Apicultorilor – Mureș – Martir Constantin Prezan – Martir I. Stanciu – Martirilor – Casa Tineretului – Sala Constantin Jude – Pasaj Michelangelo – Universitatea de Vest din Timișoara – Pod Mihai Viteazul – Biserica Piaristă – Piața Regina Maria – Jiul – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Constantin Brâncoveanu – Piața Iuliu Maniu – Crizantemelor – Banatul – Dâmbovița Buclă – Baba Novac – Opre Gogu – Păcii – Canton CFR – Liceul Auto – Podgoriei – C.I. Nottara – Răscoala din 1907 – Polonă – Kromberg – Elba

Traseu retur:

strada Paul Morand – strada Otto Rudolf – strada Wilhelm Tell – strada Ovidiu Cotruș – strada Ioan Slavici – strada Ardealului – strada Ion Barac – bulevardul Dâmbovița – strada Budai Deleanu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – bulevardul Regele Ferdinand I – Pod Mihai Viteazul – bulevardul Vasile Pârvan – strada Cluj – Calea Martirilor 1989

Stații retur:

Elba – Kromberg – Otto Rudolf – Polonă – Răscoala din 1907 – C.I. Nottara – Podgoriei – Liceul Auto – Canton CFR – Păcii – Opre Gogu – Dâmbovița Buclă – Dâmbovița Transilvaniei – Piața Iuliu Maniu – Regele Carol (bulevardul General Ion Dragalina) – Gara de Nord – Jiul – Piața Regina Maria – Catedrala Mitropolitană – Facultatea de Electrotehnică – Universitatea de Vest din Timișoara Complex Studențesc – Cluj – Martirilor – Martir I. Stanciu – Mureș – Apicultorilor

Linia 5B

Traseu tur:

strada Bârzava – strada Dunărea – strada Nera – Calea Circumvalațiunii – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Regele Carol I (sens giratoriu Văcărescu)

Stații tur:

Bârzava – Dunărea – Stadion – Nera – Gara de Nord (bulevardul General Ion Dragalina) – Regele Carol (Tinereții)

Traseu retur:

bulevardul Regele Carol I (sens giratoriu Văcărescu) – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Republicii – Calea Circumvalațiunii – Calea Bogdăneștilor – Buclă Ronaț – Calea Bogdăneștilor – strada Alexandru Lăpușneanu – strada Alecu Russo – strada Veronica Micle – strada Bârzava

Stații retur:

Regele Carol – Gara de Nord – City of Mara – Balta Verde – Grigore Alexandrescu – Ronaț – Grigore Alexandrescu – Alexandru Lăpușneanu – Veronica Micle – Bârzava

Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu data de 30 martie 2026 și vor fi valabile pe durata desfășurării lucrărilor de modernizare la Podul Iuliu Maniu.