Se îngheață totuși anul școlar? Un fost ministru spune că este foarte posibil

„Dacă se ajunge la șomajul tehnic în învățământ, automat anul școlar și universitar îngheață. Care sunt consecințele? Pentru că eu nu aduc în prima linie profesorii. Cine își asumă să sacrifice un an din viața unui elev sau a unui student.Cine a făcut evaluările să vadă care sunt cheltuielile pentru refacerea acestui an. Trecuse 67% până la momentul suspendării cursurile. Ele în mare parte s-au făcut. Sunt lucruri făcute din pix la care nimeni nu s-a gândit. Ce se întâmplă cu economia dacă un an de zile nu primește resurse umane din școală. Care sunt consecințele pe termen lung? De aceea eu cred că e o măsură din pix”, a spus Ecaterina Andronescu, pentru Antena 3.