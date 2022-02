SCM Timișoara U15, foarte aproape de turneul final

Echipa de baschet juniori U15 a clubului nostru a câștigat toate cele trei meciuri ale turneului din București, primul din faza secundă a Campionatului Național.

Leii U15 au trecut în Grupa II de gazda Agronomia București, cu 73-64, apoi au învins ACS Leii București, cu 72-70, într-un meci cu poveste aparte, iar în ultimul joc au trecut de CSS Ploiești, cu 72-62.

Alb-violeții antrenați de Petru Czmor și Aref Gyori Kaed-Bey mai au de disputat un turneu în faza secundă, dar sunt foarte aproape de calificarea la turneul final, în condițiile în care primele trei clasate merg mai departe.

„Fiecare meci de la București a avut particularitatea sa. Pe primul l-am controlat de la cap la coadă. Într-al doilea, s-a simțit oboseala, căci am jucat două partide într-o singură zi, dar am câștigat și cu un pic de noroc. Am beneficiat de „coș cu fault”, cu care am întors rezutatul. În ultima partidă, Ploieștiul venea, precum echipa noastră, după două victorii, dar mai clare și părea favorită. Pe teren, însă, noi am fost mai buni și nu am avut probleme în a ne impune”, a declarat Petru Czmor, antrenor principal.

În partida cu ACS Leii, băieții noștri au fost conduși cu 12 puncte, când mai erau trei minute de joc, dar au câștigat cu un buzzer beater al lui Șerban Horga, jucător ce a încheiat meciul cu 54 de puncte marcate, din totalul de 72. „Da, a luat acea partidă pe cont propriu”, a spus Petru Czmor, adăugând că „Horga a făcut un turneu excelent. A avut o medie undeva la 48 de puncte marcate pe meci”.

Chiar în ziua când se încheia întrecerea din București, Șerban Horga era premiat de SCM Timișoara drept cel mai bun junior al secției de baschet.

Al doilea turneu din Grupa II se va juca în zilele de 12 și 13 martie, într-o localitate ce urmează a fi stabilită. Turneul final va avea loc în perioada 30 martie – 2 aprilie, cu 12 echipe la start.