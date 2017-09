Săptămâna mobilităţii la Timişoara

Ca în fiecare an fiecare an, în perioada 16-22 septembrie, se desfășoară Săptămâna Mobilității Europene, o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene. Campania are drept scop încurajarea autorităților locale de a introduce și de a găsi soluții de transport ecologice, respectiv, promovarea unei atitudini practice a cetățenilor în încercarea de a obţine soluții alternative la utilizarea automobilului. Mişcarea în aer liber, cu mijloace de transport nepoluante va spori calitatea vieții în orașe ajutând la reducerea poluării aerului și a celei fonice.

În anul 2017, tema sub care se desfășoară evenimentul este „Clean, shared and intelligent mobility” („Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă”), temă care urmărește promovarea soluțiilor de mobilitate care să evidențieze beneficiile unor mijloace de transport mai puțin poluante, precum și reducerea costurilor prin utilizarea acestora. Comisia Europeană a stabilit două obiective majore în vederea adoptării mobilităţii urbane durabile, şi anume: trecerea la o logistică urbană cu zero emisii în marile oraşe, până în 2030 şi eliminarea treptată a autoturismelor care folosesc carburanţi tradiţionali din oraşe, până în anul 2050.

Municipalitatea timişoreană a adoptat un plan de mobilitate urbană durabilă care acoperă polul de creștere Timișoara format din municipiul prorpiu-zis și 15 comune limitrofe (Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român), pentru perioada 2016 – 2030. Acest plan urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităţilor din teritoriul său, vizând următoarele obiective strategice: accesibilitatea, conectivitatea, siguranţa şi securitatea, mediul, eficienţa economică, calitatea mediului urban. În fiecare an, Primăria Timişoara marchează Săptămâna mobilităţii, în perioada 16-22 septembrie, printr-o serie de acţiuni tematice. Municipalitatea doreşte ca, şi anul acesta, acțiunile comune derulate în parteneriat cu cetăţeni, asociaţii, cluburi sportive etc. să aibă un impact pozitiv în comunitatea locală, prin facilitarea unui transport sustenabil și prin adoptarea unui stil de viață sănătos.

Programul este următorul: sâmbătă – 16 septembrie – orele 9-17,30 – Romanian Throwdown by USC / Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei, ora 9 – Tura Botanic ( trei kilometri ) – Asociaţia Alergotura, pe traseul ​​Parcul ​​Botanic ​​- ​​Piața​​ Victoriei ​​- malul​​Begăi​​ – Parcul​​ Catedralei​​ -​​ strada Alba​​ Iulia​​ -​​ Piața ​​Libertății​​ – Piața​​Unirii​​ -​​ Parcul​​ Botanic; duminică, 17 septembrie – orele 10-16,30 – Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei, ora 19 – Tura Dumbrăvița (cinci kilometri), pe traseul ​​Bisericuța​​ de ​​lemn​​ de​​lângă​​ Kaufland​​ – ​str.​​ Sandor ​​Petofi​​ -​​ Parcul​​ Central din ​​Dumbrăvița ​​​​-​​str. Sandor ​​Petofi ​​- ​​​​​Bisericuța​​ de​​ lângă ​​Kaufland; luni, 18 septembrie – ora 13,30 – Circuit pe biciclete la care vor participa consilieri locali, conducerea şi angajaţi ai Primăriei Timişoara și ai RATT, pe traseul bd. C.D. Loga nr. 1 (Primăria Timişoara) – bd. Regele Ferdinand – Podul Mitropolit Andrei Şaguna – bd. Vasile Pârvan – bd. Corneliu Coposu – întoarcere la sensul giratoriu (fântâna de la Pestalozzi) – bd. Corneliu Coposu – str. Michelangelo – bd. I.C. Brătianu – str. 20 Decembrie – sediul primăriei. Partener este RATT, iar cursa se va desfăşura cu biciclete VELO TM, orele 15-18 – demonstrații de handbal cu SCM Politehnica Timișoara (Piața Libertății), orele 18-19 – demonstrații de baschet (Piața Sf. Gheorghe), ora 19 – Tura Vaporul (8,5 kilometri), pe traseul ​​Porto ​​Arte ​​- ​malul​ ​Begăi​ ​pe ​​lângă ​​Riviere​​ – ​​Parcul ​​Copiilor ​​​​-​​ Badea ​​Cârțan ​​- ​​Uzina ​​de ​​apă ​​- Badea​​ Carțan​ ​- ​​Parcul​ ​Copiilor ​​- ​malul​​ Begăi​​ – ​Porto ​​Arte; marți, 19 septembrie – orele 14-16 – Liceul cu Program Sportiv ,,Banatul” Timișoara – atletism, box, handbal și fotbal – Piața Sf. Gheorghe, orele 15-18 – demonstrații de handbal – Piața Libertății, orele 18-19 – demonstrații de baschet – Piața Sf. Gheorghe, orele 19-20,30 – Kangoo Jumps – Piața Libertății, ora 18,30 – Tura de alergare (șapte kilometri, contratimp) – întâlnirea participanţilor va avea loc în parcarea din faţa Grădinii Zoologice de la Pădurea Verde; miercuri, 20 septembrie – orele 17-18 – demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara – Piața Victoriei, orele 18-19 – demonstrații de baschet – Piața Sf. Gheorghe, orele 18-19,30 – Yoga/Smartfit – Parcul Botanic, ora 20 – Tura Nora (10,5 kilometri) – start ​​din ​​fața ​​restaurantului ​​Nora ​​- b​d. ​​Dâmbovița​ ​- ​dreapta​​ pe​​ str.​​ Dreptatea ​​-​​ stânga ​​pe​​ Str. Vulturilor​​ până​​ la ​​pistă​​ -​​dreapta ​​pe​​ pista​​ de ​​biciclete – ​până ​​la​​ Podul​​ Decebal​​ de ​​la​​ Băile Neptun​​ – ​Parcul​​ Copiilor ​​- ​Porto ​​Arte ​​- ​Splaiul​​ N.​​ Titulescu​​ – ​traversare ​​Pod​​ General ​​Ioan​​ Dragalina ​​- Splaiul​​ T.​​ Vladimirescu​​ -​​Splaiul​​ Sofocle​​ – ​stânga​​ pe​​ Str.​​ Vulturilor​​ -​​ dreapta​​ pe str.​​Dreptatea​​ –​​finish la intersecția str.​​ Dreptatea ​​cu​​ bd.​​ Dâmbovița, ora 20,30 – Tura Parcul Uzinei (3,7 kilometri), pe traseul Parcul​​ Uzinei ​​(Stonehange)​ ​la ​​pietre ​​-​​ dreapta​​ Str.​​ Uzinei​​ – ​Str.​​Rozelor​​ – ​str.​​ Vălișoara ​​până ​la pasarelă ​​- ​traversare ​​pasarelă​ – ​​dreapta​​ str.​​ Canalul​​ Bega ​​- ​​stânga​​str. ​​Rudolf​​ Walter​​ -​​ dreapta​​ pe ​​Str. Câmpului​​ – ​str​. ​Frederic​​ Chopin ​​-​​Podul​​ Mihai​​ Viteazul​​ – finish Parcul​​ Uzinei; joi, 21 septembrie – orele 13-13,30 – meci demonstrativ de baschet între Baschet Club SCM Timişoara și Saracens Timișoara (seniori) – Piaţa Sf. Gheorghe, orele 17-18 – demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara (juniori) – Piața Victoriei, ora 17,30 – Tura de alergare (două ore) – ​​pe ​​drumul​​pietruit ​​timp​​ de ​​fix​​ 120​​ de ​​minute,​​ iar ​​la​​ final se înregistrează​​ distanța parcursă.​ Întâlnirea are loc ​la​ ora ​17,30,​​ în​​​ parcarea​​​ din ​​fața​​ Zoo​​Timisoara ​(șapte kilometri); vineri, 22 septembrie – orele 18,30-20,30 – Maraton de Cycling/Smartfit – Piața Victoriei, ora 20 – Tura Vaporul (8,5 kilometri).

În zilele de 18, 19, 20, 21 și 22 septembrie, în intervalul orar 16-22, se vor organiza curse cu tramvaiul turistic pe traseul liniei 6, de la Piața 700 – Catedrala Mitropolitană – Piața Maria – Piața Bălcescu – Banatim – Piața Traian – Prefectură – Piața Libertății. Plecările vor avea loc din Piața Libertății, la orele 16, 17,30, 19 și 20,30. Accesul în tramvai este gratuit și se va face pe bază de înregistrare prealabilă pe adresa de e-mail muzeu.transport@ratt.ro, unde doritorii vor specifica numele și prenumele, ziua, ora de plecare și numărul de persoane. În vagon sunt disponibile 30 de locuri. În timpul călătoriei cu tramvaiul, vizitatorii vor avea parte de o prezentare a importanței mijloacelor de transport în comun și vor fi însoțiți de un ghid.

În caz de timp nefavorabil acţiunile programate se vor suspenda.