Samsung Galaxy S22 versus Samsung Galaxy S22 Plus versus Samsung Galaxy S22 Ultra: Pe care ar trebui să-l cumperi?

Pe vremuri era ușor să decizi ce flagship Samsung merită să cumperi, deoarece compania lansa doar unul pe an. Apoi, începând cu seria Galaxy S8, compania a văzut că există cerere pentru un telefon high-end și mai mare – și astfel s-a născut varianta Plus. Fast forward până în 2020 și Samsung adaugă Ultra la serie.

Așadar, acum există trei flagship-uri din seria S din care poți alege în fiecare an, iar gama din 2022 este mai convingătoare ca niciodată și unele dintre cele mai bune telefoane Android pe care le poți cumpăra. Și în timp ce trio-ul este similar în multe privințe, există câteva diferențe cheie care ar putea fi esențiale pentru tine.

Display

Dimensiunile diferă semnificativ între cele trei telefoane. Dacă ești un fan al ecranelor mici, Samsung Galaxy S22 este este cel mai potrivit. Samsung Galaxy S22 Plus se situează la mijloc. Ambele telefoane sunt ușor mai mici decât predecesorii lor din 2021, trăgând înapoi atât la dimensiunea ecranului, cât și la capacitatea bateriei.

Samsung Galaxy S22 Ultra este într-o ligă aparte, cu un panou AMOLED masiv de 6,8 inci QHD+ (1440p); este, de asemenea, singurul model cu margini curbate. De asemenea, acesta suportă stylus-ul S Pen. Deși S Pen nu este un accesoriu indispensabil pentru toată lumea, faptul că îl are integrat în șasiu este un avantaj imens pentru a lua notițe și a schița.

Samsung Galaxy S22 este un flagship compact, o specie pe cale de dispariție în lumea Android, în timp ce Samsung Galaxy S22 Plus este ideal pentru utilizatorii care caută un dispozitiv cu un ecran mare, dar care să fie totuși oarecum utilizabil cu o singură mână în majoritatea scenariilor. Samsung Galaxy S22 S22 Ultra de 6,8 inci este pentru utilizatorii puternici care știu ce vor: cel mai mare ecran posibil pe un dispozitiv.

Procesor

Toate cele trei telefoane din gamă au în comun aceleași componente interne: sunt livrate cu un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sau Exynos 2200. Ambele oferă performanțe GPU și AI/ML net superioare în comparație cu ofertele de ultimă generație. Cu toate acestea, Samsung Galaxy S22 Ultra dispune de o soluție de răcire îmbunătățită. Adaugă cadrul mai mare, iar cel mai mare S22 ar trebui să ofere cea mai bună performanță susținută din gamă.

Întreaga serie este livrată cu 8 GB de RAM de bază, dar variantele cu stocare de peste 256 GB ale Samsung Galaxy S22 Ultra sunt echipate cu 12 GB de RAM. Telefoanele diferă în configurațiile de stocare, Samsung Galaxy S22 și Samsung Galaxy S22 Plus ajungând la 256GB de stocare, în timp ce Samsung Galaxy S22 Ultra ajunge până la 1TB.

Camera foto

Samsung Galaxy S22 Ultra are cea mai bună și cea mai versatilă configurație a camerei foto din gamă – dispune de o configurație cvadruplă formată dintr-o cameră principală de 108 MP și două obiective telefoto de 10 MP cu zoom optic 3x și 10x. Samsung Galaxy S22 normal și Samsung Galaxy S22 Plus dispun de o cameră principală de 50MP și un teleobiectiv cu zoom optic 3x. Obiectivul ultrawide f/2.2 de 12MP rămâne punctul comun între cele trei telefoane.

Dacă vrei cea mai bună experiență cu aparatul foto, ar trebui să optezi pentru Samsung Galaxy S22 Ultra. Cu toate acestea, nici celelalte două modele nu sunt rele, iar senzorul de 50MP îți va fi de folos – ceea ce îți va lipsi în primul rând la modelele care nu sunt Ultra este capacitatea de zoom optic 10x.

Samsung Galaxy S22 și Samsung Galaxy S22 Plus dispun de shootere selfie de 10 MP, în timp ce Samsung Galaxy S22 Ultra vine cu o cameră de 40MP.

Durata de viață a bateriei și încărcarea

Samsung Galaxy S22 are cea mai mică baterie din gamă, cu 3.700 mAh, și o viteză de încărcare rapidă de 25W. Samsung Galaxy S22 Plus este livrat cu o baterie de 4.500mAh, în timp ce Samsung Galaxy S22 Ultra are o celulă masivă de 5.000mAh. Ambele telefoane dispun, de asemenea, de viteze de încărcare prin cablu mai rapide de 45W. Modelul S22 obișnuit și modelul Plus dispun de baterii mai mici decât predecesorul lor.