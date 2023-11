„Să ardem calorii, nu țigări”, o invitație adresată tinerilor timișeni

„Să ardem calorii, nu țigări”, o invitație adresată tinerilor

În țara noastră, a treia zi de joi din luna noiembrie, este dedicată celebrării comportamentului fără consum de tutun.

Acesta este un factor de risc important pentru numeroase afecțiuni precum Bolile cardiovasculare. Se estimează că, în Uniunea Europeană aproximativ 700.000 de decese anual, ar putea fi evitate prin renunțarea la fumat.

În România, conform datelor studiului ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) derulat în anul 2019 a reieșit o prevalență a fumatului zilnic. înainte de 13 ani de 5%.

„Conform datelor Eurostat, 2019, cea mai mare prevalență, a fumatului zilnic, este la grupa de vârstă 25-34 de ani, iar cea mai scăzută la grupa de vârstă de peste 75 de ani.

Fumatul țigărilor electronice nu este lipsit de riscuri pentru sănătate. Vapingul este asociat cu multe substanțe chimice toxice (compuși organici volatili, metale grele, hidrocarburi aromatice cancerigene,etc)”, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș.

Potrivit acestora, țigările electronice nu sunt o alternativă sănătoasă la fumatul convențional, iar fumatul ocazional este la fel de dăunător, nicotina nefiind singura substanță periculoasă.

Cu ocazia Zilei Naționale fără Tutun, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș și Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, organizează sub sloganul: ”Să ardem calorii, nu țigări!„ mâine, 16 noiembrie, începând cu ora 18, la Iulius Mall, la care sunt invitați să participe adolescenții fiind promovată importanța sănătății prin prevenirea consumului de tutun sub orice formă.

Sursa foto: captură video Direcția de Sănătate Publică Timiș