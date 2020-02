Robu şi ceilalţi primari, fiecare cu păsărica lui

Stabilirea candidatului pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş este decizia cea mai aşteptată în filiala judeţeană a PNL. În urmă cu două săpătmâni, 33 de primari liberali l-au desemnat pe Alin Nica ca fiind propriul lor reprezentant în această cursă, edilii nutrind speranţe că aşa va fi şi hotărârea finală.

Ei se bazau pe discuţiile anterioare avute cu Nicolae Robu, preşedintele PNL Timiş, în care se stabilise că dorinţa lor va fi decisivă în stabilirea candidatului. Lucrurile, însă, sunt departe de a fi tranşate la modul dorit de edili. În primul rând, Robu nu a participat la acea întrunire a primarilor, un prim semnal că hotărârea luată nu va avea un caracter atât de important.

Edilul-şef al Timişoarei a vrut să transmită, astfel, mesajul că votul său în calitate de primar nu poate fi pus pe picior de egalitate cu al celorlalţi 33 de aleşi locali. A-l percepe pe Robu ca pe al 34-lea primar al PNL Timiş e ca şi când ai spune că Lionel Messi este al 11-lea fotbalist din echipa de start a Barcelonei, lucru care ar minimaliza rolul vedetei argentiniene. Apoi, fără a condamna decizia primarilor („Ei nu au făcut un lucru rău”, a spus Robu), preşedintele PNL Timiş a declarat că se va implica personal în desemnarea candidatului la şefia CJT, mergând chiar până la o asumare. Nimic din declaraţia lui Nicolae Robu nu lasă să se înţeleagă că asumarea sa se suprapune cu dorinţa celorlalţi 33 de primari, ca atare, trebuie să ne aşteptăm la alt candidat.

În mod firesc, această abordare nu este pe placul edililor liberali, care, prin vocea lui Dănuţ Groza de la Sânnnicolau Mare, un fel de lider de grup informal, nu agreează „asumarea” lui Robu. „Nu este o soluţie bună. Noi am avut o discuţie prin care am hotărât că ponderea cea mai mare în stabilirea candidatului o va avea votul nostru, pentru că noi suntem cei care vom lucra cu preşedintele consiliului judeţean. Desigur, competiţia e deschisă şi nu vreau să minimalizez votul biroului politic judeţean şi al consiliului director judeţean, dar cel mai greu cuvânt de spus al trebui să fie al nostru, al primarilor. Sper să nu se mai întâmple ca în urmă cu patru ani, când am pierdut alegerile la CJT, deşi primarii PNL administram 70 la sută din populaţia judeţului”, a declarat Dănuţ Groza, lăsând să se înţeleagă că responsabilitatea eşecului din 2016 trebuie căutată în altă parte.

Numai că Nicolae Robu susţine că vina nu îi aparţine, înfrângerea de atunci fiind cauzată de faptul că el a adoptat o stare de neutralitate în 2016: „Atunci, am greşit. Acum, mă voi implica personal în stabilirea listelor, o să fie mai multă asumare”. Prin urmare, vom avea, se pare, un candidat care nu va fi „asumat” de toată suflarea din PNL Timiş, fiecare având păsărica lui. Cu siguranţă, însă unii vor rămâne fără aripi.