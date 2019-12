Robu: „E intoxicare. Decidem împreună”

„Decidem împreună”, acesta pare să fie sloganul PNL Timiş pentru următoarea perioadă, cel puţin după spusele preşedintelui Nicolae Robu. Liderul liberal a infirmat informaţiile conform cărora unii primari s-ar fi arătat deranjaţi de modul în care Robu ar părea tentat să ia decizii de unul singur, contrar celor stabilite la întâlnirea de pace de la Lovrin.

„E intoxicare. Am stabilit la Lovrin că ne vom consulta şi pronunţa în Forul primarilor asupra persoanelor susţinute pentru diverse funcţii. Purtăm încă discuţii, se fac propuneri, se aduc obiecţii, acolo unde este cazul. În afară de Spitalul Judeţean, nu am făcut nici o numire, nimic nu este tranşat. Nu am discutat nici subiectul Consiliul Judeţean Timiş, unde primarii vor avea un cuvânt foarte greu de spus. E normal să fie aşa, pentru că ei sunt cei care lucrează cu consilierii judeţeni”, a declarat Nicolae Robu, precizând că lista candidaţilor va fi stabilită după principiul alternanţei: un candidat desemnat de Biroul Politic Judeţean, altul de către Forul primarilor.

Contactează autorul la: [email protected]