Alb-violeţii lui Adrian Neaga sunt tot mai aproape de eşalonul secund.

Luni seară, într-un meci care putea fi considerat al ultimei speranţe, ACS Poli Timişoara a smuls doar un punct pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş, scor 0-0.

Noroc că în prelungiri Rondon şi-a bătut joc de o lovitură de pedeapsă primită pentru un presupus fault comis de Şeroni…

Velcotă a căzut apoi în careul advers, dar Haţegan nu a dus fluierul la gură.

Cele două momente din final i-au trezit pe puţinii spectatori prezenţi pe tot mai degradatul stadion „Dan Păltinişanu”.

Meciul de luni seară a fost unul greu de privit, ca multe altele din play-out.

Străuţ şi Bîrnoi s-au accidentat, primul ajungând la spital din cauza unei probleme la umăr.

După ultimul fluier, Cînu, suspendat pentru această partidă, i-a reproşat lui Haţegan pe un ton dur decizia acordării penalty-ului. Rămâne de văzut ce va consemna centralul arădean în raportul de joc…

Urmează dificilul examen de la Botoşani (joi, ora 21), apoi o şi mai grea partidă pe teren propriu cu liderul din play-out, Dinamo Bucureşti (luni, ora 20,45). La căderea cortinei, bănăţenii vor evolua la Chiajna. Un program care nu îi avantajează pe băieţii lui Neaga în lupta pentru evitarea retrogradării…

ACS Poli Timişoara: Straton – Străuţ (Munteanu ‘8), Melinte, Şeroni, Raţ – Vaşvari, Artean – Ciucur, Bîrnoi (Velcotă ’80), Oliva (Drăghici ’60) – Roman. Rezerve neutilizate: Smaranda, Enescu, Zaluschi, Oprea. Antrenor: Adrian Neaga.

Gaz Metan Mediaş: Pleşca – Creţu, Sîrghi, Constantin, Buşu – Cristea – Popovici (Romeo ’58), Olaru (Tîrcoveanu ’71), Caiado Dias, Ely (Rosado ’33) – Rondon. Rezerve neutilizate: Greab, Chamed, Pîrvulescu, Fioretis. Antrenor: Cristi Pustai.

Cartonaşe galbene: Şeroni ’45, Vaşvari ’90, Straton ’90 / Sîrghi ’69, Rosado ’70.

Arbitri: Ovidiu Haţegan (la centru), Vasile Marinescu, Radu Ghinguleac (asistenţi), Florin Marcu (rezervă).

Observatori: Mihai Stancu, Eduard Dumitrescu.

„N-a fost un joc plăcut ochiului, dar au existat acele momente din final care puteau decide soarta echipei noastre. Îi rog pe arbitri să fie imparţiali atunci când o fluieră pe Timişoara. A fost o greşeală enormă de arbitraj. Am avut greşeli de arbitraj pe tot parcursul play-out-ului, am pierdut multe puncte, de aceea ne aflăm în această situaţie. Sunt prea multe greşeli împotriva noastră, nu vreau să cred că sunt cu ţintă. Le mulţumesc jucătorilor pentru dăruirea de care dau dovadă, am o echipă de gladiatori. Suntem puţini, am avut doar 18 jucători în lot, iar acum suntem mai puţini, avem doi accidentaţi. La Botoşani vom pleca şi cu 11 fotbalişti dacă este nevoie, dar ne vom juca şansa. Mai sunt trei meciuri, sper să ne salvăm de la retrogradare. Putem obţine punctele necesare pentru a ne menţine în prima ligă. Trebuie să jucăm tot timpul până în minutul 94. Lui Străuţ i-a sărit umărul, este la spital. Sigur nu mă voi putea baza pe el la Botoşani. Toate schimbările pe care le-am făcut au fost pentru accidentări”, a declarat Adrian Neaga la microfonul Digi Sport.

„A fost un meci disputat între două echipe care vor să se salveze de la retrogradare. Fiecare om greşeşte, dar aş vrea să nu mai fie atâtea greşeli împotriva lui Poli. Am arătat ambiţie în această seară, mai sunt trei etape, de ce să nu obţinem trei victorii? N-a fost penalty pentru Mediaş şi ar fi trebuit să fie lovitură de pedeapsă la Velcotă. Am greşit că de-a lungul sezonului ne-am gândit prea mult la obiective, trebuia să ne concentrăm doar la următorul meci”, a spus şi portarul Cătălin Straton pentru sursa menţionată.

Alin Şeroni a răbufnit la final: „Am dat în minge, iar domnul Haţegan a acordat penalty. Nu se poate aşa ceva! Avem şi noi familii, suntem neplătiţi de atâta timp… Putea să dea şi pentru noi penalty la faza cu Velcotă”.