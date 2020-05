Record pentru un primar din Timiș: nici o stradă asfaltată în 24 de ani de când conduce comuna!

Aflată la doar o oră de mers față de Timișoara, o comună din județul nostru are, în continuare, ulițe de pământ în loc de străzi asfaltate. Anul 2020 i-a prins pe locuitorii din comuna Sânpetru Mare și satul aparținător Igriș și fără rețea de apă și canalizare, cele două localități rurale părând mai apropiate de Evul Mediu decât de civilizația mileniului III.

Paradoxal, însă, majoritatea sânpetrenilor și igrișenilor nu par deranjați de această stare de fapt, atâta vreme cât, din 1996 încoace, i-au dat credit aceluiași personaj, Viorel Popovici, aflat la al șaselea (!!) mandat consecutiv de primar.

Timp de 24 de ani și șase mandate, domnul primar Popovici n-a reușit să asfalteze nici măcar un metru de drum, o performanță, credem, unică în peisajul administrativ timișean.

Denunț la DNA

Exasperat de atâta impotență edilitară, unul dintre cei 13 consilieri locali din Sânpetru Mare, Bogdan Petrean (culmea, aflat în același partid cu primarul, PSD), a formulat, anul trecut, în 17 aprilie, un denunț împotriva lui Viorel Popovici, denunț pe care l-a depus la sediul DNA Timișoara.

Cităm din document:

“Prin prezenta plângere, doresc să vă aduc la cunoștință că numitul Popovici Viorel, primarul comunei Sânpetru Mare, în cadrul căreia dețin funcția publică de membru în consiliul local, se face suspect de săvârșirea infracțiunii de delapidare. Suma care face obiectul acestei suspiciuni de delapidare este în cuantum de 1.100.000 lei, sumă alocată din bugetul local și cheltuită conform rezultatului execuției bugetare pentru anul 2018, pentru repararea, asfaltarea străzilor de pe raza celor două sate aparținând comunei Sânpetru Mare.

Menționez că atât în localitatea Igriș, cât și în localitatea Sânpetru Mare, au fost efectuate în anul 2018 doar câteva lucrări superficiale de întreținere, nivelare a acestor străzi pietruite. Pe raza comunei nu există nici o stradă asfaltată, deși au fost alocate sume de bani prin hotărârea consiliului local pentru acest lucru. Prin urmare, suma cheltuită din bugetul local pentru acest capitol este nejustificată”.

Pase între instituțiile abilitate

După două luni și jumătate, în 4 iunie 2019, DNA Timișoara i-a comunicat lui Bogdan Petrean că denunțul său a fost pasat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, care, la rândul său, i-a transmis omului, după alte trei luni, în 13 septembrie 2019, că “dosarul se află în lucru la organele de poliție din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice”.

Dincolo de formulările stereotipe ale autorităților, interesul acestora pentru speța în cauză este demonstrat de faptul că, după aproape un an de la denunț, nici procurorii și nici polițiștii n-au fost curioși să afle detalii de la domnul Petrean. În aceste condiții, șansele ca acest dosar să aibă soarta celui care a făcut obiectul articolului “S-a întâmplat în Timiş: nişte băieţi deştepţi au dat un tun de sute de mii de euro, iar procurorii au ţinut dosarul şapte ani în sertar, până s-au prescris faptele” sunt maxime.

Completări necesare

Dacă n-au stat autoritățile de vorbă cu consilierul local din Sânpetru Mare, am făcut-o noi, omul dându-ne și alte detalii despre starea de lucruri din comuna respectivă:

“Aceeași sumă a fost alocata pentru drumuri și în anul 2017, dar în comună nu s-a asfaltat nici un metru de drum, ba mai mult, sunt drumuri unde nici măcar piatră nu a fost pusă. În acești doi ani, s-a efectuat doar o lucrare de întreținere a drumurilor, <<nivelarea/astuparea gropilor>> (…) Nu am acces la contractul și caietul de sarcini aferent acestei lucrări (n.r. – cea pentru care îl acuză de delapidare pe primarul Viorel Popovici), ca să pot vedea ce anume a costat atât, dar știu că un kilometru de asfalt turnat costă în jur de 450.000 lei, deci se puteau asfalta doi kilometri de drum pe an.

M-am interesat la un antreprenor care are o firmă de turnat asfalt și el mi-a spus că 350.000 lei costă asfaltul și 100.000 costă turnatul la grosimea de 10 centimetri, la o lățime de cinci metri a drumului (…) Am poze cu trotuare turnate care s-au distrus după prima iarnă și parcul de joacă, făcut/început înainte de alegerile precedente (n.r. – iunie 2016) și nefinalizat încă. Acesta nu respectă normele de siguranță și trebuie modificat, din câte am înțeles. Toată lucrarea la parc și terenurile de sport de lângă s-au făcut fără proiect (…)

Am cerut în nenumărate rânduri să ne prezinte bilanțul (execuția bugetară) pe anul precedent, dar nu a făcut-o intenționat, să nu vedem cum a cheltuit banii. Eu l-am găsit pe site, dar restul nici nu știu unde să se uite. Bilanțul trebuie prezentat obligatoriu consiliului local pentru aprobare… deci încalcă legea (…)

La ședința de buget de anul acesta, ne-a prezentat un buget foarte succint, din care nu înțelegi nimic, ca să nu ne mai dăm seama pe ce s-au alocat banii. Comisia de buget nici măcar nu s-a întrunit ca să stabilească bugetul și să îi dea avizul favorabil, cum este obligatoriu și cum a menționat în hotărârea de consiliu.

Bugetul a fost aprobat în forma respectivă de majoritatea (9 consilieri). Bugetul prezentat spre aprobare consiliului local nici măcar nu seamănă cu cel care se trimite la prefectură și la Consiliul Județean Timiș. Asta deși nu are voie să modifice nici o virgulă în bugetul aprobat de consiliul local…”.

Reparații repetate la sume identice

Dacă pentru asfaltarea drumurilor din comună primarul Viorel Popovici nu a găsit nici un leu timp de 24 de ani, în schimb, administrația din Sânpetru Mare a cheltuit constant bani pentru diverse alte obiective, fără ca documentațiile aferente – contracte plus anexe – să le fie prezentate și consilierilor locali. Aceștia au ajuns să caute informații pe internet despre lucrările contractate de Primăria Sânpetru Mare, descoperind astfel că s-au băgat, de exemplu, o grămadă de bani în recondiționarea bacului/podului plutitor care face trecerea peste Mureș, în comuna Șeitin din județul Arad.

Nu spune nimeni că lucrările de reparații nu erau necesare, doar că, în condițiile unei crase lipse de transparență, oamenii încep să-și pună întrebări cu privire la aceste operațiuni. Astfel, în 25 aprilie 2018, la ora 8,50, primăria a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul “recondiționare barjă și înlocuire cabluri”, la valoarea estimată de 98.510 lei, iar peste 11 minute, la ora 9,01, contractul era deja atribuit firmei Horia Office SRL.

Peste doar un an, în 10 decembrie 2019, la ora 10,52, pe SEAP apare un alt anunț – “lucrări de reparații curente platforme circulabile, comuna Sânpetru Mare, jud. Timiș” – cu o valoare estimată aproape identică cu cea din anul precedent, 98.946 lei – iar de această dată baterea în cuie a afacerii durează ceva mai mult, trei ore și jumătate, la 14,12 fiind publicat anunțul de atribuire către firma Proconstructim M.I. Cum a fost reparată compa (denumirea folosită de localnici) din Igriș de două ori cu exact aceeași sumă este o chestiune care intră deja în sfera de activitate a altor instituții…

Străzi asfaltate – nu, teren de minifotbal – da

Dacă nu beneficiază de străzi asfaltate, sânpetrenii pot bate, în schimb, mingea – atât cea de fotbal, cât și de tenis – pe cele două terenuri cu gazon sintetic amenajate lângă parcul de joacă. Consilierul local Bogdan Petrean a găsit pe SEAP contractul de “lucrări de montare gazon sintetic teren fotbal, com. Sânpetru Mare, jud. Timiș”: data publicării – 17 iulie 2019, ora 9,02, data atribuirii – 17 iulie 2019, ora 16,48, valoarea estimată – 262.949 lei, firma câștigătoare – Maris Construct SRL.

Domnul Petrean spune că în acei bani au intrat doar prețul gazonului și cel al montării sale pe cele două terenuri, de fotbal și de tenis, și că suma este una umflată. Ca argument, dumnealui ne-a prezentat o ofertă financiară pe care a solicitat-o, în anul 2018, unei firme de profil pentru amenajarea unui teren de minifotbal, similar celui realizat ulterior de primărie.

În oferta respectivă, firma solicita doar 94.500 de lei pentru gazon și montarea sa, per total suma ridicându-se la 253.460 lei, după aplicarea unui discount de 5 la sută. În acești bani intrau, pe lângă prețul gazonului, și următoarele operațiuni: infrastructura de beton – 77.000 lei, împrejmuire (6 metri) plus plasă spatele porților – 73.000 lei, 2 porți (3×2 metri) – 2.800 lei, nocturnă halogen (12 lămpi) – 19.500 lei. În total, 266.800 la care s-a aplicat un discount de 13.340 lei, rezultând prețul final de 253.460 lei.

Cât au costat, în total, terenurile de minifotbal și tenis din Sânpetru Mare, ar putea reprezenta, iarăși, un subiect de interes pentru autorități gen Curtea de Conturi sau parchete.

Primarul dă din colț în colț

Contactat telefonic, primarul Viorel Popovici n-a reușit să explice absența asfaltului în comuna Sânpetru Mare:

– Există un denunț penal făcut de un consilier local în care sunteți acuzat că ați cheltuit anumite sume de bani din bugetul comunei fără rezultate concrete. De exemplu că ați cheltuit 1.100.000 de lei din bugetul pe 2018 pentru repararea străzilor, iar persoana care a formulat denunțul susține că s-au făcut doar câteva lucrări superficiale de întreținere și de nivelare a acestor străzi pietruite și că nu există nici o stradă asfaltată în comuna Sânpetru Mare de când sunteți dumneavoastră primar.

– Reparațiile astea sunt justificate, sunt situații de lucrări, recepții…

– Consilierul local susține că nu are acces la contractul încheiat de primărie cu firma care a făcut reparațiile, la caietul de sarcini. Eu m-am uitat pe site-ul primăriei și, nici acolo, la rubrica <<Achiziții publice>> nu apare nimic, la rubrica <<Declarații de avere>> la fel. Transparența decizională la Sânpetru Mare nu există, scrie în lege că e obligatorie, dar observ că nu contează…

– Mda… nu-i așa…

– Degeaba îmi spuneți dumneavoastră că nu-i așa, că vă contrazice site-ul și omul acesta la fel, spune că nu are acces la contracte, deși e consilier local.

– Sunt pe SEAP…

– Lăsați SEAP-ul, trebuie să fie pe site-ul primăriei, că de aceea aveți rubrică de achiziții publice, nu?

– Da…

– Păi atunci de ce nu scrieți acolo, la rubrica <<Achiziții publice>>, <<Dragi sânpetreni și dragi igrișeni, căutați pe SEAP ce vă interesează, că noi nu publicăm pe site-ul primăriei, deși avem rubrică pentru așa ceva!>>?!

– … (n.r. – mormăieli neinteligibile)

– Dumneavoastră sunteți primar din 1996, adică de 24 de ani, și nu ați asfaltat nici un metru de drum în comuna Sânpetru Mare. Nu e un motiv de rușine pentru un edil să aibă recordul acesta negativ în palmares?

– Da, dar din sursele noastre nu puteam decât să reparăm…

Scuzele primarului Viorel Popovici sunt puerile, ca să nu spunem jalnice. Cu banii pe care îi aruncă repetat pe pietriș – consilierul local Bogdan Petrean susține că, oricum, sumele sunt umflate -, Primăria Sânpetru Mare ar fi putut asfalta câte doi kilometri pe an. În 20 de ani, cei 40 de kilometri de drumuri din comuna timișeană ar fi putut fi asfaltați integral. Au trecut, însă, 24 de ani de când Viorel Popovici este primar, iar la Sânpetru Mare asfaltul a rămas o noțiune science-fiction.