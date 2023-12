Reacția virală a echipei din Liga 6 care a aflat că va juca în Cupa Franței cu PSG (video)

PSG nu este adversara pe care și-ar dori să o întâlnească o echipă din Champions League, dar acest lucru se schimbă când vorbim despre US Revel, o formație necunoscută din a șasea ligă franceză, scrie sport.hotnews.ro.

Jucătorii celor de la US Revel au urmărit în direct tragerea la sorți a turului trei din Cupa Franței și au început sărbătoarea după ce au aflat că vor juca împotriva lui Kylian Mbappe.

Crazy scenes as sixth-tier side US Revel react to drawing PSG in the French Cup 🤩🇫🇷pic.twitter.com/CZ9s4rhk2N

— SPORTbible (@sportbible) December 12, 2023