Răzvan Ion, invitat la Kunsthalle Bega

Fundația Calina va organiza luni, 3 iunie, la ora 18, la Kunsthalle Bega, o nouă întâlnire din seria „ArtistheTeacher”, intitulată „Edit Your Future” şi avându-l drept invitat pe Răzvan Ion.

„Când se hotărăște organizarea unei bienale în epoca post-adevărului (post-truth) – recent devenit cel mai popular termen pentru descrierea crizei globale – nu există nici o îndoială că artiștii și curatorii cred că producția de artă contemporană și expoziția sunt cele mai importante mijloace pentru a dezbate problemele și preocupările socio-politico-culturale și cele mai provocatoare modalități de comunicare cu societatea spectacolului.

Canalele de comunicare s-au schimbat, iar AI (artificial intelligence) este una dintre cele mai revoluționare tehnologii care au apărut în ultimii ani.

Care sunt noile dileme pe care arta și noile tehnologii le ridică și care va fi viitorul nostru și viitorul practicii artistice? La această întrebare va răspunde invitatul serii”, anunţă organizatorii evenimentului.

Răzvan Ion este teoretician, curator și manager cultural.

A fost profesor asociat la University of California, Berkeley, Lisbon University, Central University of New York, University of London, Sofia University şi University of Kiev.

A ținut prelegeri și conferințe la diferite instituții academice și de artă precum Witte de With Rotterdam, Kunsthalle Viena, Art in General New York, Calouste Gulbenkian Lisabona şi Casa Encedida Madrid.

Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal și Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu). Ca artist a expus la bienalele de la Bucureşti şi Poznan, la Galeria SKC din Belgrad, la Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca, ICA București, NY Experimental Festival, InterFACES Bangkok, la Centro Cultural del Matadero din Madrid, Going Public – Milano, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, Muzeul Național de Artă din Timișoara, ICA Budapesta, New Langton – San Francisco.

Este profesor la Universitatea București, unde predă un curs de gândire critică și studii curatoriale. Recent a curatoriat Bucharest Biennale 8, împreună cu Beral Madra. Din 2017, este coodonator al Creart Gallery. Trăiește și lucrează la Viena și București.

„Anul acesta, ArtistheTeacher aduce arta mai aproape de tinerii din centrele universitare și mediază procesul de formare al acestora prin intermediul educației non-formale, încurajând procesul creativ și critic.

În acest sens, realizăm o serie de întâlniri, workshop-uri, talk-uri interactive, coordonate și moderate de artiști vizuali, curatori, istorici și critici de artă din țară și internaționali (Anca Benera și Arnold Estefan, Liviana Dan, Olah Gyárfás, Răzvan Ion, Alex Mirutziu,Larisa Oancea, Martin Piaček, Alexandra Pirici, Mircea Popescu, Anca Rujoiu, Dinu Bodiciu, Mun Wai Lee, Bani Haykal, Lucia Tkáčová şi Mihai Vereștiuc”, precizează reprezentanţii Fundaţiei Calina.