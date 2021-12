Protestul de la STPT. Contre între viceprimarul Laţcău şi fostul director Bitea

Viceprimarul Ruben Lațcău l-a acuzat pe fostul director al Societății de Transport Public Timișoara (STPT) Nicolae Bitea de faptul că a făcut 70 de angajări, în perioadă electorală, majoritatea personal TESA, fapt care s-ar răsfrânge asupra situației financiare a societății.

Ieșirea viceprimarului a venit pe fondul declanșării unui protest spontan al șoferilor de troleibuz, din cauza întârzierii salariilor și a bonurilor de masă.

În replică, Bitea a ținut să declare că lucrurile nu stau deloc așa cum spune viceprimarul, fiind vorba de cu totul altceva: ”Nu s-au făcut 70 de angajări în acea perioadă, așa cum susține Ruben Lațcău, ci doar 30 și nici nu a fost vorba de personal TESA. Concret, s-au angajat doi electromecanici, un marinar stagiar, zece conducători de autobuze, un mecanic, trei agenți de intervenție pază și ordine, doi lăcătuși mecanici, un electrician, doi vânzători de bilete, un instalator, un zidar și un electrician mecanic. Dacă aceștia sunt personal TESA, înseamnă că domnul Lațcău a descoperit o nouă legislație a muncii.

A mai spus că am angajat 200 de oameni la TESA, însă cifrele îl contrazic. Eu am preluat societatea cu 139 de persoane la TESA și am adus-o la 117. În schimb, de la 265 de șoferi și vatmani, am ajuns la 383. Personalul operativ l-am găsit la 111 și l-am lăsat la 119, pentru că am suplimentat unități în traseu și am ajuns de la 115 la 168. Acum, văd că încep să le taie. De la Expres 3 au scos o unitate, iar de la Expres 8, încă una.

Cât timp am fost director, am introdus transportul școlar, transportul pentru persoane cu dizabilități și transportul cu trotinete. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru această societate. Când eu am plecat, salariile și tichetele de masă erau date la zi.

Ar fi bine ca domnul Lațcău să analizeze mai atent situația de la SMTT, pentru că este acolo președintele al Consiliului director de mai bine de șase luni. Nu trebuie să sufere anagajații STPT din cauza relației defectuoase dintre cele două societăți”.