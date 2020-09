Propunere: răspundere penală și pentru tinerii sub 14 ani

Analizând datele pe care societatea românească le-a oferit în ultimii ani cu privire la delincvența juvenilă, juriștii și cadrele didactice membri ai asociației VedemJust (asociație neguvernamentală, înființată în 2015, având drept scop promovarea culturii democrației liberale) propun ca statul să adopte modificări legislative în ceea ce privește sancționarea în materie penală a minorilor, astfel încât aceștia să poată fi trași la răspundere atât timp dacă, prin expertiză medico-legală psihiatrică, se stabilește că au discernământ, indiferent de vârsta acestora.

”Legislaţia din România prevede că pot fi supuşi unei investigaţii penale numai persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, dar chiar şi în acest caz numai dacă au discernământ, care trebuie stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică; peste vârsta de 16 ani se presupune că orice persoană are discernământ. Din cauza acestei reglementări se ajunge la situaţia ca minorii cu vârsta sub 14 ani care comit fapte grave să fie supuşi cel mult unei supravegheri din partea familiei sau, eventual, plasaţi într-un centru specializat, la propunerea DGASPC.

Membrii VeDem Just cred că nu trebuie ignorată realitatea: în ziua de azi mulţi minori ating un grad de dezvoltare psihică la o vârstă mai scăzută decât cea a minorilor din urmă cu câteva decenii – acesta este şi motivul pentru care, în alte ţări, vârsta răspunderii penale începe mai devreme ca în România: de exemplu, în Anglia este de 10 ani. În plus, nu vedem cum gradul de conştientizare de către minori a faptelor comise şi a urmărilor acestora poate fi apreciat global prin lege, în loc de a fi analizat de la caz la caz – de aceea, sub aspectul discernământului, nu suntem convinşi că trebuie făcută prin lege o distincţie între minorul de 14/16 ani fără o zi şi cel care tocmai a sărbătorit împlinirea acestei vârste”, punctează membrii VedemJust.

Sancționarea penală în funcție de gradul de discernământ al minorilor ar permite ca minorii sub vârsta legală din prezent, dar care au comis fapte grave, să fie internaţi în locuri speciale pentru minorii infractori, nu să fie lăsaţi în libertate, cum se întâmplă în prezent, mai precizează membrii asociației.