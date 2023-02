Proiecte pentru tineri, profesori, persoane private de libertate, vârstnice și cu nevoi speciale, derulate de Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara.

Asociația de Terapie Familială și de Cuplu (ATFCT) este una dintre asociațiile care își propune sa dezvolte o conexiune reală cu membrii comunității, urmărind prin diversele activități și inițiative derulate să vină în sprijinul beneficiarilor săi, direcți sau indirecți.

Una dintre direcțiile în care ATFCT și-a dezvoltat interesul în mod activ este cea de implementare a unor proiecte finanțate din fonduri europene, care să fie în directă legătură cu nevoile stringente ale unor beneficiari asistați de către specialiștii asociației.

Printre proiectele aflate în derulare se numără Socially Excluded Youth of Media Literacy/SEMELI, EPP-1-2020-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Proiectul are drept grup țintă tineri deținuți și își propune să implementeze metode inovative, care să le faciliteze acestora procesul de reinserție socială, precum dezvoltarea competențelor media.

Totodată, în cadrul proiectului, va fi derulat un program educativ, care urmărește dezvoltarea autonomiei personale a tinerilor delincvenți/deținuții participanți, prin îmbunătățirea competențelor TIC, mediatice, civice, de comunicare, interpersonale, creșterea stimei de sine etc.

În perioada 21-22 aprilie 2023 va fi organizată o conferință în cadrul căreia vor fi prezentate toate rezultatele proiectul. Accesul va fi liber pentru persoanele interesate. Informații suplimentare, precum și produsele proiectului se regăsesc la următoare adresă: https://www.facebook.com/SEMELIProject.

Un alt proiect al ATFCT este Holistic Educational Support for Sex Offenders in the EU, 2021-1-CY01-KA220-ADU-000035385, adresat

atât persoanelor private de libertate, cât și specialiștilor din penitenciare, având drept scop: elaborarea unui set de instrumente/resurse destinate profesioniștilor care asistă persoane private de libertate și dezvoltarea unui program special destinat persoanelor private de libertate, care au fost condamnate pentru savârșirea unor infracțiuni de natură sexuală.

Acest proiect reunește experiența specialiștilor din cinci țări, având în vedere elaborarea unui model care să ofere o abordare holistică a fenomenului infracționalității, cu referire directă la infracțiunile sexuale. Nu în ultimul rând, proiectul își propune reducerii ratei de recidivă în rândul persoanelor private de libertate care au comis infracțiuni privitoare la viața sexuală.

Informații suplimentare se regăsesc la următoare adresă:

https://www.facebook.com/educatesupport.

Proiectul ELISTAT – Enriching the lives of seniors through the art therapy, 2020-1-TR01-KA227-ADU-097696 conceput de ATFCT se adresează persoanelor vârstnice, precum și specialiștilor care activează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, propunându-și dezvoltarea competențelor în domeniul art-terapiei pentru specialiștii care activează în domeniile conexe educației adulților, precum și ameliorarea stării de sănătate psihică și emoțională pentru persoanele vârstnice, ca urmare a folosirii art-terapiei. În urma derulării proiectului, au fost dezvoltate o serie de intrumente/aplicații utile celor care activează în domeniul educației adulților. Informații suplimentare, precum și produsele proiectului se regăsesc la următoare adresă:

https://www.facebook.com/elistatproject

Un alt proiect al ATFCT aflat în derulare este GreenTour -Interactive map for green tourism for people with disabilities, 2021-1-RO01-KA220-ADU-000028259, ce promovează incluziunea socială, precum și accesul facil al persoanelor cu nevoi speciale către accesarea turismului verde. În acest scop, urmează să fie elaborată o hartă interactivă destinată persoanelor cu nevoi speciale, astfel încât aceste să poată să acceseze cu ușurintă variatele existente pentru practicarea turismului verde și un portofoliu destinat furnizorilor de servicii turistice, astfel încât aceștia să includă în oferta lor destinații accesibile persoanelor cu nevoi speciale. Informații suplimentare se regăsesc la următoare adresă:

https://www.facebook.com/GreenTourErasmusProject

Prin proiectul EQstudents – Developing students’ emotional intelligence, 2021-1-PL01-KA220-SCH-000029785, ATFCT își propune dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților, prin elaborarea unui model integrat care vizează în același timp trei factori: elevul, părinții și profesorii.

Modelul reunește un număr mare de experți din sectoare variate: psihologi, psihoterapeuți, pedagogi, precum și o serie de persoane resursă, care vor sprijini implementarea modelului dezvoltat în școli sau instituții interesate în dezvoltarea inteligenței emoționale la copii și adolescenți.

Informații suplimentare se regăsesc la următoare adresă:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083474255816.

ATFCT îi are în vedere și pe profesori, prin proiectul [email protected] Augmented learning approach for personal care (2022-1-LT01-KA220-VET-000086933. Aflat, în prezent, în faza inițială a implementării, acest proiect își propune să susțină profesii care activează în zona serviciilor de îngrijire medicală/psihologică/socială prin elaborarea unui mpodel care presupune dezvoltarea unor noi competențe, prin folosirea realității augmentate (AR), punând accent pe metodele de tip e-learning.