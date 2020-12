Proiecte europene în valoare totală de 1,32 miliarde euro, în implementare în Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a prezentat astăzi, 21 decembrie 2020, un bilanț cu privire la stadiul implementării Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 în Regiunea Vest, la finalul anului 2020.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest aferentă POR 2014-2020, gestionată de ADR Vest, este de 643,65 milioane euro – fonduri nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat).

Față de alocarea inițială, în Regiunea Vest au fost contractate până în prezent 760 de proiecte, în valoare totală de 1,32 miliarde euro. Acestea reprezintă investiții cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1,07 miliarde euro.

În cursul acestui an au fost evaluate proiectele depuse în cadrul a 7 noi apeluri de proiecte, iar în urma demersurilor realizate de către Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG), a fost aprobată supracontractarea tuturor proiectelor aflate în lista de rezervă aferentă axelor 3, 4, 10 și 13. La nivelul Regiunii Vest, această reușită s-a transpus în contractarea a încă 80 de proiecte de pe lista de rezervă.

Astfel, în vestul țării, la nivelul actualului POR mai sunt în curs de contractare proiecte în valoare nerambursabilă de 107,36 milioane euro.

„Pe lângă suma de 643 de milioane de euro pe care am avut-o alocată în cadrul Programului Operațional 2014-2020, am reuşit să aducem suplimentar în regiune peste 530 de milioane de euro în urma supracontractării proiectelor aflate în lista de rezervă. Practic am dublat suma pe care am avut-o alocată, sumă care, în acest moment, cu toate proiectele pe care le avem în contractare, pentru că încă mai avem contracte în pregătire, va conduce, estimăm noi, la 182% faţă de valoarea alocată la începutul programului. Pe anul 2020 am îndeplinit ținta de absorbție la nivel de program, nu există niciun risc de dezangajare, de a pierde bani europeni, dar atrag atenția că presiunea va crește foarte mult în anii următori”, a declarat directorul general al ADR Vest, domnul Sorin Maxim.

Dacă discutăm despre perspectivele pentru perioada de programare 2021-2027, România va beneficia de fonduri în valoare de 87,4 miliarde euro, conform estimărilor, prin mai multe instrumente de finanțare.

Odată cu descentralizarea managementului fondurilor europene destinate dezvoltării regionale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest deține rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027. ADR Vest a elaborat deja o primă versiune a POR Vest 2021-2027, care a fost transmisă spre analiză Comisiei Europene. În prezent au loc negocieri cu reprezentanții Comisiei pe marginea noului program.

„Am avut aprecieri pozitive din partea Comisiei Europene, estimăm că în toamna anului viitor vom putea lansa primele apeluri. Alocarea totală de care vom beneficia este dublă faţă de cea pe care am avut-o pe actualul program. Regiunea Vest va avea la dispoziție 1,13 miliarde de euro, o sumă consistentă doar pe POR, ceea ce este un lucru extraordinar”, a adăugat domnul Sorin Maxim.

Directorul general al ADR Vest a reliefat, inclusiv în discuțiile purtate la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, necesitatea de a pregăti un număr cât mai mare de proiecte mature, care să poată fi finanțate prin noile programe care vor fi disponibile, fie că discutăm despre Politica de Coeziune – programele operaționale, Mecanismul de Redresare și Reziliență, unde regiunile vor avea acces la sume consistente (credit și grant), Fondul pentru Tranziție Justă, la care va avea acces județul Hunedoara, SURE sau Politica Agricolă Comună.

În cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 a existat posibilitatea de a finanța realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru o serie de proiecte ale unităților administrativ-teritoriale. Un număr de 40 de proiecte, în valoare totală de 331 de milioane de euro (valoarea eligibilă care va fi finanțată), vor fi pregătite la nivelul Regiunii Vest în această primă etapă. Sunt proiecte de regenerare urbană, dar și initiative care vizează mobilitatea urbană, drumurile județene, taberele școlare sau turismul.