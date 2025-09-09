Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în Banat şi în celelalte regiuni

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea până pe 6 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 9 septembrie – 6 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, până spre mijlocul acestei săptămâni, vremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit pentru această datãă în cea mai mare parte a ţării, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse şi descărcări electrice local la munte, în Crişana, Maramureş şi Transilvania şi izolat în Banat, Oltenia şi Muntenia.

Vremea 9 – 15 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

Prognoza meteo 15 – 22 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Vremea 22 – 29 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Prognoza meteo 29 septembrie – 6 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Conform observatornews, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.