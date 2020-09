Primul succes în campionat pentru handbaliştii alb-violeţi

SCM Politehnica Timișoara s-a impus în etapa secundă a Ligii Naționale de handbal masculin, 33-22 (16-12) cu CSM Vaslui, bifând primul succes în noua ediție.

Bănățenii au condus în prima repriză cu excepția primelor patru minute. Desprinderea a venit după minutul 20. Un avantaj maxim am consemnat înainte de pauză, la 16-11 pentru violeți.

Meciul s-a decis la reluare, când echipa timișoreană s-a distanțat din ce în ce mai mult, ajungând la plus 12 față de adversara ei, 28-16 în minutul 52.

Marcatorii Politehnicii în partida de ieri au fost Barros 5, Caba 5, Sadoveac 4, Năstăsie 4, Baican 3, Șomlea 3, Neamțu 3, Cîmpan 2, C. Dedu 2, A. Dedu 1 și Fenici 1. Golgheterul vasluienilor a fost Acatrinei cu 7 goluri.

”Meciul a fost greu din punct de verede fizic, pentru că Vaslui este o echipă care te solicită enorm de mult la acest aspect. Cred că am făcut 30-40 de sprinturi pentru a ne replia la timp. Ei aleargă în ermanență și dacă nu răspunzi cu aceeași monedă, adică printr-o repliere exactă și corectă, poți avea probleme. Rezolvând această treabă, ei au început să cadă fizic pe parcursul celei de-a doua reprize și noi am rămas concentrați, iar diferența s-a văzut pe tabelă”, a declarat antrenorul Vlad Caba.

Din nou, mulți tineri au fost pe lista marcatorilor, ei fiind folosiți cam în aceeași măsură ca în partida precedentă, lucru comentat de tehnicianul timișorean: ”Este o idee cu care am plecat de acasă, ca într-un astfel de turneu solicitant, să încercăm să rulăm cât mai mult din jucătorii de pe bancă. În plus, mai e acea regulă introdusă de FRH, ca un jucător sub 21 de ani să aibă 10 minute, iar unul sub 23 de ani 30 de minute. Fie că ne place sau nu, trebuie să îndeplinim aceste două reguli; e adevărat că nu e obligatoriu ca meci de meci să faci treaba asta, ci la finalul turului trebuie acumulate aceste minute/meci, dar dacă amânăm ne va rămâne o restanță de minute, pe care n-o vei putea acoperi. Atunci, pe cât putem, folosim și jucătorii tineri, periodic, conform regulamentelor federației”.

Marți, în runda inaugurală din campionat, SCM Politehnica Timișoara s-a înclinat în fața echipei Potaissa Turda, scor 24-28. Marcatorii în alb-violet au fost Barros 3, Caba 3, C. Dedu 3, Baican 3, Năstăsie 3, Sadoveac 2, Fenici 2, Neamțu 2, A. Dedu 2 și Șomlea 1.

Sadoveac, printre premianţi

Marius Sadoveac a primit trofeul cuvenit celui mai bun marcator al turneului Final Four din Cupa României.

Handbalistul timişorean a fost principalul realizator al competiţiei în care SCM Politehnica a încheiat pe locul al treilea, după ce a învins-o în finala mică pe CSM Bacău cu scorul de 30-28.

Întrecerea s-a desfăşurat la Sfântu Gheorghe şi a fost câştigată de Dinamo Bucureşti.