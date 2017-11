Primarul Nicolae Robu, mesaj pe Facebook pentru timişoreni

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat joi pe Facebook că a fost plătită ultima rată pentru autobuzele şi troleibuzele licitate de administraţia precedentă.

„Gata, am plătit şi ultima rată pentru cele 30 de autobuze şi 50 de troleibuze licitate sub administraţia precedentă şi rămase la achitat sub administraţia mea! Aproape 20 de milioane de euro am dat pentru ele din 22.06.2012, de când sunt primar, până în prezent!

Leasing-ul s-a încheiat! Ieri, 29.11.2017, s-au schimbat numerele de înmatriculare, din B, în TM! Pentru cele 50 de troleibuze, administraţia Robu a plătit 11.6 milioane euro, deci 97 %, iar administrația Ciuhandu 0.4 milioane euro, adică 3 %.

Pentru cele 30 de autobuze, administraţia Robu a plătit 7.7 milioane euro, deci 93 %, iar administrația Ciuhandu 0.6 milioane euro, adică 7 %.

Daţi, vă rog, Share! Dacă apreciaţi eforturile făcute, daţi Like”, a scris Nicolae Robu pe reţeaua de socializare.