Primăria Timișoara se îndatorează cu încă 15 milioane de euro de la BERD

Administrația timișoreană se confruntă cu dificultăți financiare, la fel ca și majoritatea societăților comerciale din subordine, motiv pentru care a fost nevoie de unele rectificări bugetare, în urmă cu două săptămâni.

Mai mult, pentru lucrări de anvergură precum cele de pe Bulevardul Cetății sau de pe Stan Vidrighin, municipalitatea aplică pentru posibile finanțări din fonduri europene.

În acest context de instabilitate financiară, la care se adaugă și efectele “ordonanței austerității”, Primăria Timișoara a anunțat joi, 16 noiembrie 2023, că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a întâlnit cu Venera Vlad, reprezentanta Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a semna extinderea acordului de finanțare pentru trei proiecte strategice ale orașului. Acesta se ridică la nu mai puțin de 15,1 milioane de euro.

Practic, împrumutul nici măcar nu înseamnă bani în plus pentru vreun proiect nou, ci pentru a asigura co-finanțarea unor proiecte deja în derulare cu fonduri europene: reabilitarea Căii Bogdăneștilor (3,2 mil. euro), achiziția celor 23 de tramvaie noi (5 mil. euro) și 44 de autobuze electrice noi (6,9 mil. euro).

Împrumutul are dobândă care rezultă din suma ratei interbancare (Euribor) la șase luni plus o marjă de 1,15% pe an.

Acordul de finanțare a fost semnat în decembrie 2021 și are o valoare de 20,3 milioane de euro.

Primarul Dominic Fritz a încercat să dea o notă cosmetică de optimism în privința noii poveri financiare, care îndatorează și mai mult administrația orașului și implicit, pe termen lung, pe timișoreni ca și contribuabili.

„În timp ce administrația centrală face împrumuturi pentru cheltuieli curente, în Timișoara o facem pentru investiții cu impact pe termen lung.

Avem condiții bune de finanțare în acest acord și asigurăm un flux constant de cash pentru trei proiecte majore ale orașului în sfera mobilității.

Mă bucur că avem alături BERD, un partener serios care are încredere în Timișoara și în potențialul ei”, a transmis primarul Dominic Fritz.