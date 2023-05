Primăria Timișoara pregătește terenul pentru viitoarea firmă de distribuție a termiei.

Primarul Timișoarei anunța, la 3 mai 2023, că primăria a început pregătirile pentru tranziția sistemului de termoficare local către “producția verde”. Astfel, sistemul de distribuție a agentului termic va fi preluat “de către municipiu” din această vară, iar compania locală Colterm se va concentra doar pe producție.

Cum a fost scoasă Colterm din ecuația termoficării

Inițial, primarul Dominic Fritz a declarat că urmează să separe producția de agent termic de distribuție, în ideea în care Colterm să se ocupe doar de partea de producție, pentru a fi evitate pierderile tehnologice, din rețea.

Renașterea bănățeană a semnalat intenția administrației timișorene de a scoate Colterm din ecuația distribuției agentului termic și, implicit, falimentarea companiei de termoficare încă de pe 24 aprilie 2023, când am demonstrat logic că divizarea Colterm este fie amatorism, fie o strategie bine pusă la punct. A doua variantă s-a dovedit “câștigătoare” și pusă apoi în practică de către conducerea Primăriei Timișoara (Amatorism sau strategie? Primăria Timișoara pregătește divizarea Colterm (renasterea.ro)).

Pe 3 mai 2023, Dominic Fritz, fără să ofere aproape niciun detaliu, a anunțat doar că cele două servicii urmează să fie separate, astfel încât Colterm va face, începând din vară, doar producție, iar o nouă firmă a primăriei, înființată în 2022, va prelua partea de distribuție a agentului termic. Astfel, primarul a scos din joben o nouă firmă: Uzina Energetică Timișoara SRL, al cărei reprezentant asociat este chiar Dominic Fritz. Și a mai apărut și o a doua firmă, Uzina Energie Solară Timișoara SRL, care îl are ca reprezentant asociat tot pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Retehnologizare pe repede înainte, pentru noul SRL

Uzina Energetică Timișoara SRL se va ocupa și cu distribuția agentului termic în oraș.

Marți, 23 mai 2023, Primăria Municipiului Timișoara a anunțat oficial că a început lucrările pentru retehnologizarea ultimului kilometru din cadrul investiției care prevede înlocuirea a 20 de kilometri de rețea secundară, 9 kilometri de rețea primară și 25 de puncte termice din oraș.

„Ne aflăm în faza finală a uneia dintre cele mai mari investiții în reabilitarea infrastructurii de bază a orașului. Chiar dacă șantierul a creat disconfort, este o etapă necesară pentru a rezolva problema pierderilor de căldură din fiecare iarnă. Vrem de asemenea ca aceste lucrări să fie de calitate, nu doar la nivel de conducte, ci și la refaceri pentru carosabil, trotuar, borduri sau pavaje. Am cerut ca de pe spațiile verzi să scoată molozul și să pună pământ vegetal în loc. Subtraversarea de pe Bărnuțiu a cedat în câteva luni și acest lucru nu este acceptabil. Trebuie refăcută urgent. Vorbim aici de o lucrare complexă, dar pentru care nu stăm să negociem calitatea rezultatului final”, a transmis viceprimarul Ruben Lațcău.

Tot primăria mai informează că dintre punctele termice, pentru 14 au fost recepționate lucrările, iar pentru celelalte 11 au fost demarate procedurile în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

De la începutul lunii mai au fost reluate lucrările la rețeaua primară, odată cu oprirea furnizării agentului termic către populație din perioada rece. Din totalul de 9 kilometri de rețele termice primare prevăzute în programul de retehnologizare, mai este în curs de reabilitare aproximativ 1 kilometru.

Aceasta este cea de-a II-a etapă a proiectului de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare, în cadrul căreia a fost prevăzută reabilitarea a 29 de kilometri de rețea.

Conform edililor timișoreni, reabilitarea rețelelor de termoficare se desfășoară în mai multe zone ale orașului: centrală, Bucovina, Torontalului, Aradului, Piața Romanilor – Piața Aurel Vlaicu – Baba Dochia, Telegrafului – Dorobanților, Steaua, Calea Șagului, Mureș – Musicescu, Traian Vuia- Mureș-Miloia, Odobescu, Piața Crucii – Piața Bălcescu.

Prin retehnologizare, conductele vechi de termoficare sunt înlocuite cu conducte noi, preizolate, pentru un sistem eficient, cu pierderi minime și emisii poluante mai mici.

De asemenea, în programul de retehnologizare mai sunt incluse lucrări de înlocuire a vanelor și racordurilor de pe traseul magistralelor de termoficare, realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor, construirea de cămine pe rețele secundare, astfel încât, în caz de avarii, să nu fie afectate toate blocurile alimentate la același punct termic, susțin reprezentanții primăriei.

Cum se vor reduce pierderile, varianta 2.0

“Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare din această etapă, se reduc pierderile în rețea, crește viteza de depistare și precizia localizării avariilor, se elimină mai mult de jumătate din avariile înregistrate pe rețelele secundare și se reduc costurile de întreținere și exploatare a rețelelor.

Valoarea totală a proiectului, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 160.280.811,28 lei.

Lucrările vor fi încheiate până la finalul lunii septembrie a acestui an”, se arată în comunicatul Primăriei Timișoara, făcut public pe 23 mai 2023.

Ce aduce nou, pentru cei aproximativ 50 de mii de abonați care mai sunt racordați la sistemul de distribuție a agentului termic din Timișoara? Evident, o schimbare a tarifelor. Pentru că, după noul plan la primarului Fritz, o societatea va produce agentul termic, iar o alta îl va distribui. Implicit, timișorenii racordați la rețeaua centralizată a orașului vor plăti două servicii separate, către două companii diferite.

Rămâne o necunoscută cât vor plăti timișorenii factura lunară pentru producția și pentru transportul energiei termice, în contextul separării celor două servicii. Vizavi de viitoarele tarife nu se face nicio mențiune în comunicarea publică, la fel cum nici în urmă cu o lună, primarul Dominic Fritz nu a știut să dea un răspuns, fie el și aproximativ, la această problemă.

“Nu vorbim doar de o chestie pe hârtie, bineînțeles că va fi, adică toată rețea, inclusiv cu angajați, va trece la o altă firmă. Firma este Uzina…nu știu, nu mai știu ce nume i-am dat, poate mai dăm și un alt nume. Avem o firmă înființată de anul trecut, două firme chiar, și acum analizăm mai multe opțiuni, dar na, important e că da, va fi o firmă reală, cu angajați, cu muncă”, declara la acel moment, în totală confuzie, primarul Dominic Fritz.

Costurile și tarifele rămân un mister

Primarul a fost întrebat cu insistență de către jurnaliști ce costuri implică noua companie a primăriei, de la preluarea rețelei și întreținerea ei și până la sumele prevăzute pentru salariile angajaților și funcționarea companiei. Fritz a eschivat, vorbind despre noile tehnologii pe care speră să le implementeze, dacă va câștiga vreun proiect European, culminând cu explicația că “nu e momentul și rolul meu acuma să scot din burtă astfel de cifre”. Adică fără estimări făcute de specialiști, calcule prealabile sau studii de fundamentare sau de impact ale tranziției.

Cu doar două luni înainte ca noile modificări să intre în vigoare, edilul a precizat că abia în următoarea perioada se va lucra la studiile necesare pentru pornirea acestui nou proiect, dar a refuzat să vorbească despre sumele pe care le va presupune operațiunea.

„Nu am spus că nu există cifre, am spus că eu acuma nu scot în prima mea declarație cifre din burtă și că formal, se va face un studiu de oportunitate pe care, bineînțeles că am început pregătirile de mult pentru aceste demersuri și atunci când e momentul și e oficial atunci o să fie și cifre pe hârtie și nu din burta primarului. Nu e făcut studiul de oportunitate. Deocamdată a existat acest contract care acuma va expira și nu va fi prelungit (cel cu Colterm -n.r.) …Eu nu am nicio siguranță în viață. Pentru noua companie, ei concentrându-se doar pe distribuție, ei vor avea cu totul alt stimul să maximizeze acest…Primăria Timișoara nu este Houdini. Nu există o mișcare prin care putem scăpa de povara faptului că de 30 de ani nu s-au făcut investițiile necesare nici în producție, nici în distribuție. Nu există această soluție magică, nici acest drum nu va fi ușor, și acest drum va avea niște costuri pe termen scurt… Ca orice investiție, normal că s-ar putea, că exista costuri de tranziție, dar aceste costuri noi deja le suportăm”, a mai declarat primarul Timișoarei, pe 3 mai 2023.

Primarul Dominic Fritz a anunțat că în luna iunie va expira contractul de delegare a producției și transportului energiei termice către timișoreni, încheiat cu Colterm. Noul contract se va încheia cu Colterm pentru producția de energie termică, iar activitatea de transport, distribuție și furnizare de va fi delegată unei alte companii municipale: Uzina Energetică Timișoara SRL. Fără vreo lămurire vizavi de cât vor plăti cei 50 000 de abonați la rețeaua centralizată de distribuție a termiei. În condițiile în care, peste doar o săptămână intrăm în luna iunie a anului 2023.