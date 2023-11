Primăria Timișoara aplică, din nou, dubla măsură când sancționează construcțiile ilegale

Primarul Dominic Fritz a semnat plângerea penală pentru nerespectarea măsurilor de oprire a lucrărilor la un imobil aflat în construcție, pe strada Glad, la numărul 39. Proiectul respectiv are autorizație de construire, însă proprietarul a realizat lucrări care nu se află în concordanță cu proiectul. Acesta a fost sancționat contravențional, obligat să oprească lucrările și să intre în legalitate. Deoarece nu s-a conformat, a fost înaintată cererea de anchetă penală, a anunțat vineri, 24 noiembrie 2023, Serviciul Comunicare al primăriei.

Situația este cel puțin penibilă ținând cont că nu același lucru s-a întâmplat când Aida Szilagyi, mebru marcant al USR Timiș, a construit un bloc de locuințe, folosind proiectul unei case familiale. Situația a fost exact aceeași, doar că nici Primăria Timișoara și nici Poliția Locală nu s-au obosit să se sesizeze, să o amendeze și să îi facă plângere penală fostei consiliere locale USR, Aida Szilagyi.

Să se aplice legea…

În cazul adus în atenție vineri, 24 noiembrie 2023, Primăria Timișoara a sesizat organele de cercetare penală pentru oprirea unor lucrări despre care susține că ar fi ilegale.

Inițial am dat o amendă de 20.000 de lei, dar care, se pare, nu a fost suficient de motivantă pentru proprietari. Le-am cerut intrarea în legalitate cu proiectul, însă, când am văzut că nu opresc lucrările, am cerut în baza legii ancheta penală. E un caz simptomatic pentru ce s-a întâmplat în Timișoara în ultimele decenii, când am fost martorii apariției unor construcții hidoase care nu respectau proiectul autorizat. Și asta s-a întâmplat pentru că disciplina în construcții a fost mai degrabă opțională. Acest lucru s-a terminat și nu voi mai permite ca în Timișoara legea să nu fie respectată”, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Pe 23 noiembrie 2023, Primăria Municipiului Timișoara a transmis către Secția 3 de Poliție dosarul privind nerespectarea măsurilor dispuse pentru oprirea lucrărilor pe str. Glad nr. 39. La fața locului au fost descoperite lucrări executate care nu respectau autorizația de construire, printre care modificarea formei/volumetriei acoperișului, realizarea a cinci lucarne pe acoperiș, realizarea unei terase în prelungirea fațadei secundare și nerespectarea înălțimii camerelor.

Autorizația de construire a fost emisă în 2020 și suspendată în 2022. Ulterior, în luna august a anului curent, a fost sesizată nerespectarea măsurilor de oprire, în baza căreia s-au dispus măsuri suplimentare.

Dubla măsură pentru colegii de partid ai primarului

Prin comparație, pe 6 iunie 2022, Renașterea bănățeană a început o serie de dezvăluiri despre faptul că Aida Szilagyi, la acel moment consilier local USR în CL Timișoara, a făcut un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale. Dezvoltatoare imobiliară alături de soțul său, Aida Szilagyi și-a trecut în portofoliu, în anul 2018, un imobil cu o suprafață de 795 de metri pătrați, care în declarația de avere figurează drept casă de locuit, dar în realitate este un… bloc cu nouă apartamente! (O mare useristă din Timișoara este expertă în șmecherii imobiliare: a făcut un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale!).

În urma unei cereri adresate, în toamna anului 2006, Primăriei Municipiului Timișoara (PMT), soțul Aidei, Sorin Szilagyi, a intrat în posesia certificatului de urbanism nr. 6969/22.11.2006, care urma să fie utilizat de cei doi pentru obținerea unei autorizații de construire în vederea etajării și extinderii casei cu parter și mansardă (P+M) existente pe strada Rapsodiei nr. 13 (zona Braytim), rezultatul preconizat fiind o casă familială cu parter, două etaje și o mansardă (P+2E+M).

Lucrările au fost reluate după șase ani de pauză.Cei doi soți obțin, doi ani mai târziu (certificatul de urbanism fusese prelungit), autorizația de construire nr. 2403/10.09.2008 care le permitea etajarea și extinderea casei pe care o dețineau pe Strada Rapsodiei nr. 13, din P+M în P+2E+Mp (mansardă parțială). Soții Szilagyi au demarat lucrările în august 2009, însă, din motive financiare, nu le-au putut duce la bun sfârșit în termenul stabilit, astfel că, în anul 2011, le-au pus în conservare.

Printr-o dispoziție de șantier datată mai 2018 și menționată în documentația de finalizare a lucrărilor, s-au realizat mai multe modificări față de planul inițial, printre care: renunțarea la scara interioară la parter – etajul I; renunțarea la peretele de sticlă la etajul I, II; închideri de gol ușă/perete la parter, etajul I și etajul II; recompartimentare cu perete ghips carton la parter, etajul II; fereastră VELUX la mansardă; tâmplărie PVC la nivelul balconului la etajul I, II, mansardă; fereastră în locul ușii de garaj.

Complicitatea funcționarilor din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană a Primăriei Timișoara cu beneficiarii investiției imobiliare de pe Strada Rapsodiei nr. 13 este clară ca lumina zilei.

Prezenți la fața locului, aceștia au închis ochii la metamorfozarea căminului care ar fi trebuit să adăpostească trei generații ale aceleiași familii în nouă apartamente separate, după cum au închis ochii și la transformarea garajului în spațiu de locuit, simultan cu aparița a șapte locuri de parcare trasate în fața blocului!

Șapte locuri de parcare pentru nouă apartamente! Apartamente închiriate unor persoane fizice și juridice (de exemplu, firma Totem Meat Work SRL, înființată în 2019, are sediul social pe Strada Rapsodiei nr. 13), cărora cele șapte locuri de parcare le sunt, evident, insuficiente, din moment ce au ajuns să ocupe și spațiile din fața caselor vecinilor, spre nemulțumirea acestora din urmă.

Respectivii funcționari au emis Certificatul de Atestare a Existenței Construcțiilor nr. 339 din 26.06.2018, în care au scris negru pe alb că au în fața ochilor o casă “unifamilială fiind construită pentru o singură familie” și că actul respectiv “servește la OCPI Timiș, Serviciul de Carte Funciară în vederea înscrierii etajării și extinderii la casa existentă în regim P+M, rezultând casă unifamilială în regim P+2E+Mp”.

Demisia din Consiliul Local și o nouă autorizație pentru readucerea clădirii la planul inițial

În urma unui proces care a durat mai mulți ani de zile, consiliera locală și dezvoltator imobiliar, Aida Szilagyi, a fost nevoită să renunțe la blocul construit și să demoleze, pentru a reveni la planul autorizat inițial, acela pentru o casă unfamilială.

Pe 29 noiembrie 2022, după ce a sfidat instanțele de judecată și dezvălurile din presă, aceasta își anunță demisia din funcția de consilier local în CL Timișoara. (Aida Szilagyi, userista prinsă că și-a făcut ilegal bloc dintr-o casă, a demisionat din Consiliul Local Timișoara).

La o săptămână după ce şi-a dat demisia din Consiliul Local, din cauza sentinţei date de Curtea de Apel, care atestă că a ridicat ilegal, un bloc de locuinţe, USR-ista Aida Szilagyi a răbufnit într-o postare pe Facebook. Odată finalizată acţiunea în instanţă, a decis să dea vina pe jurnalişti, judecători şi adversarii politici, după ce a încălcat legea. Și, bazându-se pe licența poetică “să moară și capra vecinului”, îm ceea ce priveşte ilegalitatea pe care a comis-o, Szilagyi dă vina pe vecinii care au reclamat-o şi pe o “abordare urbanistică neinspirată”.

Culmea dublei măsuri a fost că pe tot parcursul scandalului aceasta a beneficiat de sprijinul public al primarului Dominic Fritz și al colegilor de partid, prin postări pe Facebook și declarații politicaniste. (Administrația Fritz a devenit oficial complicea funcționarilor corupți care i-au permis useristei Aida Szilagyi să-și facă ilegal bloc dintr-o casă).

Și, ca o încununare a dublei măsuri, fără ca primăria să îi aplice vreo amendă sau să îi facă plângere penală, pe 30 ianuarie 2023, primarul Fritz a semnat o nouă Autorizație de Construire pentru imobilul din str. Rapsodiei. Mai mult, aceeași administrație Fritz a reluat procedura de obținere a autorizației de construire pentru imobilul Aidei Szilagyi. Iar cazul aplicării dublei măsuri nu este unul singular, lucru sesizat în presă, dar și de către consilierii PNL din CL Timișoara.