Primăria prelungește contractele cu Colterm

Executivul Primăriei Timișoara vrea să prelungească contractul de producere a energiei termice pentru trei ani de zile, iar pe cel de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cu un an de zile.

Este vorba de continuarea prestării acestor activități de către compania de termoficare Colterm, în insolvență.

3 ani pentru producție, un an pentru distribuție

Consilierii locali vor avea pe masă, spre a vota, marți, 13 iunie 2023, un proiect de hotărâre prin care se semnează un act adițional prin care să se aprobe prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Timișoara.

Documentul supus aprobării specifică faptul că “se prelungeşte durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Timișoara nr. CDE2021-1475/15.10.2021 pe o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 30.06.2026, pentru prestarea serviciului de producere a energiei termice în sistem centralizat și până în data de 01.06.2024 pentru prestarea serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.”

Cu alte cuvinte, timp de încă un an, cel mai important fiind viitorul sezon rece, Colterm se va ocupa în continuare de distribuția și transportul agentului termic către abonați.

În ceea ce privește producerea energiei termice, încă trei ani de acum încolo, municipalitatea se bazează tot pe societatea în insolvență Colterm SA.

Primăria se pierde în explicații

Cel puțin neclare sunt planurile primăriei privind furnizarea și transportul, după iunie 2024.

“Potrivit documentației care însoțește acest proiect de HCL, va exista o perioadă de un an pentru efectuarea tranziției sistemului centralizat de transport, distribuție și furnizare a agentului termic, timp în care va fi înființat un serviciu public de interes local, specializat, care va prelua administrarea acestei componente.

Această opțiune reprezintă un avantaj din punctul de vedere al accesării fondurilor, nerambursabile, nefiind condiționată de plafonul impus de schema privind ajutorul de stat. În acest sens, se va prelungi acordul de delegare a producției de energie cu trei ani și cel de distribuție cu un an.

Așa cum Primăria Timișoara a anunțat deja, sistemul centralizat de termoficare va trece în perioada următoare printr-o serie de transformări în vederea trecerii la producerea de energie în mod nepoluant. Primul pas este separarea producerii energiei, de furnizarea ei către timișoreni.

Pe parcursul acestui proces de tranziție, abonații sistemului centralizat de termoficare sunt în centrul atenției. Prima etapă, care durează 12 luni începând de la aprobarea proiectului în plenul Consiliului Local este cea prin care se va transfera furnizarea energiei termice către un serviciu public de interes local.

De asemenea, Primăria Timișoara va prelungi cu 3 ani acordul cu Colterm de delegare a producției de energie termică, această componentă aducând an de an profituri semnificative companiei locale de termoficare”, a anunțat primăria, într-un limbaj sufos și destul de neclar, planurile concrete pentru următorii ani.

Ce facem cu cele două noi societăți-marionetă?

Interesant este cum se justifică, în acest context existența și funcționarea celor două noi societăți, cu care se laudă primarul Dominic Fritz, firme ale căror reprezentat legal este chiar el.

Renașterea bănățeană a semnalat intenția administrației timișorene de a scoate Colterm din ecuația distribuției agentului termic și, implicit, falimentarea companiei de termoficare încă de pe 24 aprilie 2023, când am demonstrat logic că divizarea Colterm este fie amatorism, fie o strategie bine pusă la punct. A doua variantă s-a dovedit “câștigătoare” și pusă apoi în practică de către conducerea Primăriei Timișoara (Amatorism sau strategie? Primăria Timișoara pregătește divizarea Colterm (renasterea.ro)).

Pe 3 mai 2023, Dominic Fritz, fără să ofere aproape niciun detaliu, a anunțat doar că cele două servicii urmează să fie separate, astfel încât Colterm va face, începând din vară, doar producție, iar o nouă firmă a primăriei, înființată în 2022, va prelua partea de distribuție a agentului termic.

Astfel, primarul a scos din joben o nouă firmă: Uzina Energetică Timișoara SRL, al cărei reprezentant asociat este chiar Dominic Fritz. Și a mai apărut și o a doua firmă, Uzina Energie Solară Timișoara SRL, care îl are ca reprezentant asociat tot pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

„Nu am spus că nu există cifre, am spus că eu acuma nu scot în prima mea declarație cifre din burtă și că formal, se va face un studiu de oportunitate pe care, bineînțeles că am început pregătirile de mult pentru aceste demersuri și atunci când e momentul și e oficial atunci o să fie și cifre pe hârtie și nu din burta primarului. Nu e făcut studiul de oportunitate.

Deocamdată a existat acest contract care acuma va expira și nu va fi prelungit (cel cu Colterm -n.r.) …Eu nu am nicio siguranță în viață.

Pentru noua companie, ei concentrându-se doar pe distribuție, ei vor avea cu totul alt stimul să maximizeze acest…Primăria Timișoara nu este Houdini.

Nu există o mișcare prin care putem scăpa de povara faptului că de 30 de ani nu s-au făcut investițiile necesare nici în producție, nici în distribuție. Nu există această soluție magică, nici acest drum nu va fi ușor, și acest drum va avea niște costuri pe termen scurt…

Ca orice investiție, normal că s-ar putea, că exista costuri de tranziție, dar aceste costuri noi deja le suportăm”, a mai declarat primarul Timișoarei, pe 3 mai 2023.

Retehnologizarea conductelor de transport

Prin retehnologizare, conductele vechi de termoficare sunt înlocuite cu conducte noi, preizolate, pentru un sistem eficient, cu pierderi minime și emisii poluante mai mici.

De asemenea, în programul de retehnologizare mai sunt incluse lucrări de înlocuire a vanelor și racordurilor de pe traseul magistralelor de termoficare, realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor, construirea de cămine pe rețele secundare, astfel încât, în caz de avarii, să nu fie afectate toate blocurile alimentate la același punct termic, susțin reprezentanții primăriei.

“Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare din această etapă, se reduc pierderile în rețea, crește viteza de depistare și precizia localizării avariilor, se elimină mai mult de jumătate din avariile înregistrate pe rețelele secundare și se reduc costurile de întreținere și exploatare a rețelelor.

Valoarea totală a proiectului, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 160.280.811,28 lei.

Lucrările vor fi încheiate până la finalul lunii septembrie a acestui an”, se arată în comunicatul Primăriei Timișoara, făcut public pe 23 mai 2023.

Și totuși, Colterm…

Primarul Dominic Fritz a anunțat că în luna iunie va expira contractul de delegare a producției și transportului energiei termice către timișoreni, încheiat cu Colterm.

Noul contract se va încheia cu Colterm pentru producția de energie termică, iar activitatea de transport, distribuție și furnizare de va fi delegată unei alte companii municipale: Uzina Energetică Timișoara SRL.

Fără vreo lămurire vizavi de cât vor plăti cei 50 000 de abonați la rețeaua centralizată de distribuție a termiei, lucru despre care Renașterea bănățeană a mai relatat (Primăria Timișoara pregătește terenul pentru viitoarea firmă de distribuție a termiei (renasterea.ro)).

Acum, cu două societăți nou înființate, dar fără a avea vreo infrastructură în concesiune și fără a fi funcționale în realitate, primarul Dominic Fritz, face un pas înapoi și propune CL Timișoara prelungirea contractului cu Colterm, pe 3 ani pentru producția de energie termică și pe un an pentru transport și distribuție.

De altfel, aceasta este și singura opțiune realistă prin care timișorenii încă abonați la rețeaua centralizată, pot beneficia de apă caldă și căldură în perioada iunie 2023 – iunie 2024.