Prima producţie teatrală inspirată dintr-o poveste locală din Banat, jucată la Casa Artelor

Experiențele de viață ale altora ne sunt adeseori sursă de inspirație sau cel puțin ar trebui să ne facă să contemplăm la diferite situații. Asta se aplică și în cazul spectacolului de teatru „Altă zi cu soare”, pus în scenă de cei de la Asociația „Solidart”, care invită iubitorii de teatru pe data de 12 aprilie, de la ora 20, la Casa Artelor din Timișoara.

„Altă zi cu soare” este o piesă scrisă de Andrei Ursu (foto), care prezintă cu emoție istoria țăranului Serafin Oproni din satul timişean Zorani, care, în anii 1950, a refuzat să intre în colectivul comunist.

Povestea a fost descoperită și culeasă în cadrul proiectului cultural „Cămine în Mișcare”, un proiect oficial Timișoara 2021, produs de Asociația „Prin Banat”, singurul din programul cultural îngrijit de Asociația „Timișoara 2021 – Capitala Europeană a Culturii” care se desfășoară în jurul oraşului de pe Bega, în regiunea Banatului istoric, fiind gândit pentru a încuraja oamenii să-şi împărtăşească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur.

Spectacolul este alcătuit din trei acte, iar primele două au mai fost jucate chiar în curtea casei în care a locuit Serafin Oproni din satul Zorani, în cadrul evenimentului principal „Cămine în Mișcare”, în perioada 28-30 septembrie 2018, organizat la Margina și Zorani.

„Călătoria lui Serafin Oproni prin burta sistemului se încheie în actul al treilea. Vom fi martori la felul în care se face dreptate în Republica Populară Romînă. Şi la felul în care soarele răsare întotdeauna peste aceeaşi lume în care nimic nu e nou şi totul are trista tendinţă de a se repeta”, spune Andrei Ursu, dramaturgul „Altă zi cu soare”.

„Am luat o poveste locală și am transformat-o într-o piesă de teatru, apoi am pus-o în scenă chiar în casa în care am aflat-o, în prezența și cu sprijinul celor care ne-au relatat-o. Ne-am bucurat că toți sătenii au venit să vadă spectacolul, iar impactul și mândria că acesta vorbește lumii despre localitatea lor au însemnat mult pentru echipa de proiect.

Este prima oară când o astfel de idee se implementează în spațiul cultural românesc, iar < > reprezintă esența proiectului nostru: povești locale transpuse în formă artistică, cu participarea activă a comunității”, spune Alexandra Palconi-Sitov, președintele Asociației „Prin Banat”.

„Altă zi cu soare” se va juca în 12 aprilie, de la ora 20, la Casa Artelor, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile, dar se face în baza unei rezervări în prealabil la adresa de email: [email protected] sau la telefon 0722347474.

Asociația „Solidart” este alcătuită dintr-un grup de actori, scriitori, designeri, asistenţi sociali şi lucrători de tineret, cu experienţă diversă atât artistică cât şi socială şi de management. Scopul organizaţiei este de a crea cadrul pentru un dialog constructiv între oameni, de a participa la formarea de comunități solidare, responsabile și conștiente, de a oferi membrilor acestor comunități încredere pentru a se implica activ în viața comunității, prin implementarea de proiecte artistice, culturale, sociale şi educaţionale. „Cămine în Mișcare / Moving Fireplaces” reprezintă un proiect oficial „Timișoara 202”, produs de Asociația „Prin Banat”, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.